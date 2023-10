Polski elektryczny samochód dostawczy na ostatniej prostej

Ponad 300 km zasięgu

Auto wyposażone zostało w baterię o pojemności 120 kWh, która przekłada się na zasięg 325 km. Maksymalna moc ładowania prądem stałym wynosi 120 kW i obsługiwana jest przez uniwersalny standard CCS. Bateria litowo-jonowa oraz system jej zarządzania to dzieło inżynierów z firmy Ennovation Technology. Firma ta zajęła się także pełną homologacją układu bateryjnego.

W podstawowej konfiguracji napęd przekazywany jest na przednie lub tylne koła, a moc nominalna to 70 kW (95 KM). Mocniejszy wariant dysponuje dwusilnikowym napędem na obie osie, którego moc wynosi 140 kW (190 KM). W obu przypadkach, w razie zwiększonego obciążenia, moc może być chwilowo zwiększona dwukrotnie – kolejno do 140 i 280 kW (190 i 380 KM).

Niezależne zawieszenie

Zawieszenie zbudowane zostało w układzie niezależnym z dodatkowymi poduszkami pneumatycznymi przy przedniej i tylnej osi – takie rozwiązanie zwiększa komfort jazdy i umożliwia regulację wysokości prześwitu auta. Ładowność samochodu wynosi ponad tonę i został on przygotowany do homologacji z dopuszczalną masą całkowitą 3.5 tony. Plany uwzględniają również homologację z DMC 4.25 tony. Jest to zgodne z najnowszymi przepisami, które w przypadku samochodów elektrycznych uprawniają kierowców z prawem jazdy kategorii B do prowadzenia pojazdów ze zwiększonym DMC.

E-Van na swoim pokładzie zawiera układ e-PTO, dzięki któremu możliwe jest zasilanie specjalistycznego wyposażenia dodatkowego zamontowanego na pojeździe, bez konieczności stosowania osobnego generatora. Pojazd pozwala też naładować inny samochód elektryczny, traktując baterię trakcyjną jak mobilny magazyn energii.

Kabina mieści dwa osobne fotele oferując 3 miejsca. Centralnie umieszczony ekran o przekątnej 10 cali zarządza multimediami, wyświetla obraz z kamer 360 stopni i obsługuje Android Auto. Kierowca ma również do dyspozycji wirtualny zestaw wskaźników, przekazujący kluczowe dane dotyczące jazdy oraz informacje o pojeździe.

Maksymalna roczna produkcja e-Vana określona została na poziomie 1500 sztuk, a pierwsze auta zostaną przekazane klientom już w 2024 roku. Bazowanie na lokalnych dostawcach i producentach części ma zapewnić ciągłą oraz sprawną produkcję, skracając łańcuchy dostaw, a przy okazji stymulując polski przemysł motoryzacyjny.

Zmiany szansą na rozwój

– Klienci z wielu branż są zainteresowani naszym pojazdem, który wpasowuje się w rynkową niszę, a ponadto doceniają możliwości indywidualnych konfiguracji oraz lokalny serwis. W tym momencie skupiamy się na tym, by nasz e-Van uzyskał homologację i trafił do jak najszerszej grupy klientów. Na tym projekcie nasze ambicje bynajmniej się nie kończą i jesteśmy gotowi na realizację kolejnych. Elektryfikacja nie omija pojazdów dostawczych i ciężarowych. Ponadto w państwach w Unii istnieją już programy dopłat do nowych aut ciężarowych, a także do konwersji samochodów używanych – mamy ofertę dla tego typu przedsięwzięć. Takie zmiany są szansą dla firm jak nasza, by już na samym starcie zdobyć ugruntowaną pozycję na rynku – powiedział Mateusz Wach, Prezes Ennovation Technology.

Źródło: https://elektromobilni.pl/