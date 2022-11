ORLEN udostępnił ultraszybką ładowarkę samochodową

PKN ORLEN uruchomił pierwszą w swojej sieci ultraszybką stację ładowania o mocy 175 kW. Urządzenie pozwala naładować samochód od 10 do 80 proc. pojemności jego baterii w około 20 minut. To aż o ⅔ szybciej w porównaniu ze stacjami ładowania o standardowej mocy do 50kW. Zgodnie ze strategią, w sieci ORLEN powstaną kolejne tego typu urządzenia. Do 2030 roku Grupa ORLEN będzie dysponowała co najmniej 1 000 stacji ładowania w Polsce, w tym o mocy 150-350 kW.

Z pierwszej, ultraszybkiej stacji ładowania można już skorzystać na autostradzie A1, na MOP Machnacz Południe. Dysponując mocą 175 kW, stacja jest w stanie naładować baterię o pojemności powyżej 70 kWh od 10 do 80 proc. w nieco ponad 20 minut. Urządzenie firmy Ekoenergetyka-Polska zostało wyposażone w złącza zgodne ze wszystkimi, dostępnymi na polskim rynku, modelami samochodów elektrycznych. Korzystając z aplikacji mobilnej ORLEN Charge można uzyskać informację o dostępności złączy oraz monitorować bieżącą sesję ładowania. W Polsce Grupa ORLEN posiada ponad 300 stacji o mocy do 50 kW i aż 160 urządzeń o mocy 50-150 kW. Rozszerzenie oferty o ultraszybkie ładowarki to odpowiedź na rosnące potrzeby klientów z rynku e-mobility. Biorąc pod uwagę wzrost popularności samochodów elektrycznych oraz rosnący potencjał kolejnych modeli, koncern zainwestował w innowacyjne stacje ładowania o dużej mocy. Spółka, podobnie jak wcześniej całe otoczenie rynkowe, wprowadzi także aktualizację cennika na ładowanie aut elektrycznych. Nowe ceny obowiązywać będą od 22 listopada br. Szczegóły oferty będą niebawem dostępne na stronie: https://orlencharge.pl/ oraz w aplikacji ORLEN Charge. Źródło: www.orlen.pl