Ogromna inwestycja Poznania w wodorowe autobusy

Inwestycje Poznania w ekologiczny transport publiczny nabierają tempa. Miejski przewoźnik MPK Poznań dokonał zakupu 25 autobusów napędzanych wodorem Solaris Urbino 12 hydrogen. Przetarg rozpisany był na 15 pojazdów, jednak przewoźnik skorzystał z prawa opcji zamówienia kolejnych 10 autobusów. Supernowoczesne, bezemisyjne wodorowe modele wzbogacą flotę MPK już w drugiej połowie 2023 roku. To największe dotąd zamówienie na wodorowe autobusy marki Solaris.

Poznań dołączył dziś do miast, które wprowadzają technologię wodorową do transportu publicznego. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu na drodze przetargu dokonało zakupu 25 autobusów marki Solaris napędzanych wodorem. Zamówienie publiczne dotyczyło 15 sztuk pojazdów, jednak MPK skorzystało z prawa opcji zakupu dodatkowych 10 sztuk. Inwestycja została dofinansowana z programu „Zielony transport publiczny”, rozpisanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

We flocie MPK Poznań kursuje już 58 pojazdów elektrycznych marki Solaris, które stanowią niemal 20% całej floty. 25 autobusów Urbino 12 hydrogen dołączy do bezemisyjnej floty Poznania w drugiej połowie 2023 roku.

„Poznań inwestuje w czyste technologie, w innowacje i w przyszłość. To ogromne zamówienie stawia przewoźnika wśród najnowocześniejszych operatorów transportu publicznego w Europie, którzy stawiają przede wszystkim na czyste powietrze w miastach i poprawę jakości życia kolejnych generacji ich mieszkańców. Wodorowe Urbino 12 hydrogen emitują wyłącznie parę wodną. Już wkrótce o zaletach i komforcie podróży wodorowymi Solarisami będą mogli przekonać się poznaniacy”, zauważył Javier Calleja podczas podpisywania umowy.

„To będzie całkowita nowość we flocie MPK Poznań. Mamy wobec tego taboru wielkie oczekiwania i jestem przekonany, że znakomicie spełni on swą rolę. Zakup przybliża nas również do spełnienia nałożonych norm w zakresie elektromobilności. W 2028 roku zeroemisyjne powinno być 30 procent naszego taboru autobusowego. Obecnie to 18 proc., a po dostawach „wodorowców” będzie to około 25 proc., bo wraz z dostawami bezemisyjnych pojazdów wycofywane z ruchu liniowego są pojazdy spełniające najniższe wymogi dotyczące emisji zanieczyszczeń” – przekazał Krzysztof Dostatni, prezes Zarządu MPK Poznań.

„Poznańska komunikacja zbiorowa wkracza w erę wodoru. Niebawem do floty MPK Poznań dołączą autobusy elektryczne z wodorowym ogniwem paliwowym, które pełni funkcję „elektrowni” na pokładzie pojazdu. To historyczny moment dla poznańskiego transportu publicznego, który staje się coraz bardziej przyjazny dla środowiska. Jednocześnie jest to kolejny ważny krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej, do której konsekwentnie dążymy, prowadząc i wspierając działania proekologiczne, a także promując takie postawy wśród mieszkańców naszego miasta” powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Zamówione przez MPK Poznań modele to Urbino 12 hydrogen. Każdy z pojazdów napędzany będzie wyłącznie energią pochodzącą z wodoru, przetwarzaną na prąd w ogniwie paliwowym. Urządzenie funkcjonuje jak mała elektrownia na pokładzie pojazdu, czerpiąc paliwo ze zbiorników na wodór umieszczonych na dachu. Reakcja chemiczna zachodząca w ogniwie jest niezwykle czysta, jedynymi produktami ubocznymi są bowiem woda i ciepło. Pojazd jest więc całkowicie bezemisyjny w miejscu użytkowania. Przy wszystkich zaletach napędu elektrycznego autobusy wodorowe charakteryzują się dużym zasięgiem na jednym tankowaniu i krótkim czasem napełniania zbiorników z wodorem. W praktyce autobus może pokonać minimum 350 km na pełnych zbiornikach, a proces ich napełniania w zależności od infrastruktury, zajmuje około 10 minut.

W 12-metrowych autobusach zostaną zamontowane ultranowoczesne zestawy ogniw paliwowych o mocy 70 kW, które będą pobierać wodór z pięciu zbiorników o łącznej pojemności 1560 l. Komponenty systemu wodorowego będą posiadać najwyższe dostępne na rynku systemy zabezpieczeń. Wodorowe Solarisy wyposażone będą w stosunkowo niewielką baterię trakcyjną Solaris High Power, której zadaniem będzie wspomaganie ogniwa paliwowego w chwilach największego zapotrzebowania na energię elektryczną. Jednostkę napędowa pojazdów będzie stanowić elektryczny silnik centralny.

Pod kątem wyposażenia wnętrza pojazdy będą wykończone w wysokim standardzie, zbliżonym do innych zielono-żółtych autobusów we flocie MPK. Poznaniacy będą korzystać z efektywnej klimatyzacji oraz rozbudowanego systemu informacji pasażerskiej, a ich bezpieczeństwo zapewni monitoring. Dla wygody pasażerów MPK przewidziało ładowarki urządzeń mobilnych. Na pokładzie znajdzie się 31 miejsc siedzących, w tym 10 siedzeń o wysokiej dostępności, czyli dostępnych bez dodatkowych stopni. Urbino 12 hydrogen będą wyposażone w zatoczkę dla osób niepełnosprawnych i podróżnych z wózkami dziecięcymi.

Autobusy będą tankowane w stacji tankowania wodorem, położonej przy stacji paliw na ul. Warszawskiej w Poznaniu.

Urbino 12 hydrogen to istotny element bezemisyjnego portfolio Solarisa, obok autobusów elektrycznych i trolejbusów. We wrześniu 2022 producent zaprezentował przegubową wersję modelu – Urbino 18 hydrogen – która dopełniła wodorową ofertę marki. Zainteresowanie tą technologią wśród europejskich przewoźników rośnie z miesiąca na miesiąc, tak jak i portfel zamówień na ekologiczne pojazdy. Dotychczas Solaris dostarczył już 62 wodorowe pojazdy do operatorów transportu z Włoch, Niemiec, Holandii, Szwecji i Polski.

Na zdjęciu, od lewej: Marek Grzybowski, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, MPK Poznań sp. z o.o., Krzysztof Dostatni, Prezes MPK Poznań sp. z o.o., Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania, Javier Calleja, Prezes Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

Źródło: Solaris Bus & Coach