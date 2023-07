Nowy Fiat 600e: elektryczny powrót Fiata do segmentu B

Marka FIAT należąca do liderów w dziedzinie zrównoważonej mobilności miejskiej przedstawia nowego Fiata 600e, który stanowi idealne dopełnienie jej gamy i oznacza powrót marki do segmentu B.

Projektując nowy model, marka Fiat uwzględniła wszystkie ważne dla klientów elementy i udoskonaliła go pod każdym względem: większa przestrzeń, większy zasięg, jeszcze więcej Dolce Vita. Krótko mówiąc, Nowy Fiat 600e czerpie to, co najlepsze ze świata B i B-SUV, oferując piękne, radosne i wyjątkowe wrażenia z jazdy.

Po sukcesie swojego poprzednika i bestsellera Fiata 600 z lat 50-tych, słynnego ówczesnego samochodu rodzinnego, Nowy Fiat 600e plasuje się w samym sercu szybko rozwijającego się segmentu B.

Nowy Fiat 600e to idealne rozwiązanie zarówno dla miłośników jazdy miejskiej, jak i entuzjastów wycieczek za miasto i miłośników outdooru. Jest doskonałym ucieleśnieniem wartości marki, do których należą włoski styl i zrównoważony rozwój. Nowy Fiat 600e jest cool i pięknie się prezentuje, ma aż 4,17 metra długości i oferuje wygodną przestrzeń dla 5 osób. Ponadto, posiada najlepszy w swojej klasie schowek przedni, może pochwalić się zasięgiem wynoszącym ponad 400 km (wg normy WLTP w cyklu mieszanym) i prawie 600 km w mieście (wg normy WLTP w cyklu miejskim) i jest wyposażony w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa.

Dostępny w 2 różnych w pełni elektrycznych wersjach, Nowy Fiat 600e La Prima i Nowy Fiat 600 (RED), jest przyjaznym dla rodziny rozwiązaniem pozwalającym w pełni doświadczyć prawdziwego włoskiego Dolce Vita, dbając jednocześnie o środowisko i troszcząc się o sprawy społeczne.

Nowy Fiat 600e

Dostępny w wersji 5-drzwiowej, Nowy Fiat 600e oferuje imponującą przestrzeń, w której wygodnie pomieści się 5 pasażerów oraz wewnętrzny schowek o pojemności 15 litrów. Pasażerowie mogą przechowywać swoje drobiazgi w konsoli centralnej smart, wyposażonej w spersonalizowaną osłonę i elastyczne uchwyty na kubki idealne podczas przerwy w podróży, w praktycznych organizerach umieszczonych na oparciach foteli przednich i pojemnych schowkach przednich. Atutem nowego modelu jest również spory bagażnik o pojemności 360 litrów.

Oprócz przestrzeni i wszechstronności, model wyróżnia się doskonałymi możliwościami elektrycznymi. Akumulatory litowo-jonowe o pojemności 54 kWh zapewniają Nowej 600e zasięg wynoszący ponad 400 km w cyklu mieszanym i ponad 600 km w cyklu miejskim wg normy WLTP, dzięki czemu Nowy Fiat 600e to idealny samochód zarówno do codziennej jazdy po mieście, jak i na weekendowe wypady.

Aby zoptymalizować czas ładowania, NowY Fiat 600e jest wyposażona w szybką ładowarkę (fast charger) o mocy 100 kW, która w bardzo krótkim czasie ładuje akumulator. Przykładowo, można naładować akumulator do 80% w zaledwie pół godziny, czyli mniej więcej tyle samo czasu, ile zajmuje spakowanie samochodu na weekendowy wyjazd. Nowy model jest również wyposażony w ładowarkę pokładową o mocy 11 kW i kabel do ładowania Mode 3 niezbędny do ładowania w domu lub na publicznych stacjach ładowania, pozwalający w pełni naładować akumulator w mniej niż 6 godzin.

Silnik generuje moc 115 kW, zapewniając przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,0 sekundy. Nowy Fiat 600e oferuje każdemu wybór: klient może prowadzić auto tak jak lubi, dzięki trzem trybom jazdy – eco, normal, sport – które można wybrać w zależności od swojego stylu jazdy.

Hybrydowy układ napędowy uzupełni ofertę modelową w połowie 2024 roku.

Kultowy na zewnątrz, Dolce Vita w środku

Nowy Fiat 600e, nazywany również „większym” bratem 500e, zawdzięcza swoją nazwę oryginalnemu 600 i łączy w sobie cały włoski charakter i pełen świeżości styl. Jego nadwozie i wnętrze doskonale ucieleśnią włoskie piękno i filozofię Dolce Vita. Krótko mówiąc, Nowy Fiat 600e oferuje prawdziwie zmysłową przyjemność zakorzenioną we włoskim DNA.

W porównaniu z Nową 500, udoskonalony wygląd nowego modelu posiada przód o bardziej zaostrzonych liniach, odświeżony chromowany napis 600 zarówno z przodu, jak i po bokach oraz nowe oświetlenie LED. Elegancki, a jednocześnie dynamiczny wygląd nadwozia zapewniają większe koła (do 18″ i średnicy 690 mm), czarne matowe listwy progowe i nadkola, a charakterystyczny włoski styl podkreśla także włoska flaga umieszczona na tylnym zderzaku. Linie nadwozia podkreślają eleganckie dodatki, do których należą błyszczące czarne elementy, chromowane detale i błyszczące akcenty na tylnych światłach.

Wnętrze Nowego Fiata 600e doskonale uosabia włoski styl Dolce Vita i ducha marki w wersji pop, dzięki licznym funkcjom zaprojektowanym, aby zapewnić wyjątkowe doznania z jazdy, rozpieszczając wszystkich swoich pasażerów. Przede wszystkim, Nowy Fiat 600e to pierwszy kompaktowy samochód oferujący terapię kolorami. Klienci mogą wybrać do 8 różnych kolorów zarówno jeśli chodzi o oświetlenie ambientowe, jak i podświetlenie przycisków na radiu, z domyślną kombinacją chromatyczną ton-sur-ton i łącznie 64 różnymi kombinacjami do wyboru, aby uzyskać niespotykane dotąd wrażenia kolorystyczne. Aby kierowca mógł poczuć się jak we włoskim spa, fotel kierowcy jest wyposażony w regulację głębokości siedziska i funkcję masażu pleców, która pomaga zrelaksować się po długiej podróży lub pracowitym dniu w pracy. Nowy Fiat 600e w wersji La Prima oferuje również fotele z ekologicznej skóry w kolorze kości słoniowej z monogramem FIAT i turkusowymi akcentami i 3-stopniową regulacją podgrzewania celem zapewnienia maksymalnego komfortu i wrażeń premium.

Welurowe dywaniki podłogowe, kanapa tylna 40/60, USB typu A i typu C + typu C w 2. rzędzie, bezprzewodowa ładowarka do smartfona i bezkluczykowy zamek z czujnikiem zbliżeniowym – dzięki czemu klient nigdy nie zostawi nigdy otwartego auta – uzupełniają wyposażenie zapewniające komfortowe i przyjemne wrażenia z jazdy.

Więcej technologii: najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa i łączności

Nowy Fiat 600e może być bogato wyposażony w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy, dzięki którym jest idealny do codziennej jazdy. Oferuje jazdę autonomiczną na poziomie drugim, zapewniając wszystkie związane z tym korzyści podczas podróży.

Adaptacyjny tempomat (ACC) przyspiesza, zwalnia, hamuje w zależności od przestrzeni przed pojazdem; inteligentny asystent prędkości to system wspomagania kierowcy, którego zadaniem jest reagowanie na ograniczenia prędkości na drodze, natomiast system wykrywania pojazdów w martwym polu wykorzystuje czujniki ultradźwiękowe do monitorowania martwych punktów i ostrzega o wszelkich przeszkodach za pomocą diody ostrzegawczej w lusterku zewnętrznym. Innowacyjne technologie obejmują również funkcję Stop&Go, elektryczny hamulec postojowy, funkcję awaryjnego hamowana z systemem rozpoznawania pieszych i rowerzystów oraz system wykrywania zmęczenia kierowcy w celu monitorowania jego poziomu skupienia na drodze. Ponadto, czujniki 360° i kamera cofania 180° z dynamicznymi liniami siatki pomagają omijać wszelkie przeszkody podczas parkowania lub wykonywania skomplikowanych manewrów.

Jeśli chodzi o komfort i łączność, Nowy Fiat 600e może być wyposażony w szereg funkcji, dzięki którym każda podróż jest o wiele przyjemniejsza i radośniejsza. Nowy model, w wersji La Prima, posiada elektryczne otwieranie klapy bagażnika bez użycia rąk – funkcję niezwykle przydatną wszystkim rodzicom, którzy zawsze mają zajęte ręce – elektryczne sterowanie wszystkimi szybami, automatyczną klimatyzację, czujniki zmierzchu i deszczu. Ofertę wyposażenia uzupełniają 6-głośnikowy system audio, w pełni konfigurowalne radio z wyświetlaczem o przekątnej 10,25 cala z Navi, CarPlay i Android Auto, 7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników i usługi online. Fiat 600e oferuje w ramach usług Uconnect funkcje łączności wspierające klientów na co dzień, takie jak komunikacja głosowa z nawigacją pokładową, systemem nawigacji TomTom z automatyczną aktualizacją map, który wyświetla wszystkie stacje ładowania dostępne na trasie i zapewnia w czasie rzeczywistym informacje o dostępnych wolnych miejscach parkingowych na drogach publicznych, pozwalając zaoszczędzić czas i pieniądze podczas podróży.

A dzięki aplikacji FIAT, można jeszcze bardziej cieszyć się większym komfortem. Dostępnych jest bowiem wiele poleceń umożliwiających korzystanie z niektórych funkcji pojazdu nawet zdalnie (np. zamykanie/otwieranie auta, włączanie klaksonu lub świateł, ogrzewania lub klimatyzacji).

Topowa wersja w gamie La Prima i bardziej przystępna cenowo wersja (RED)

Idealny dla młodych klientów poszukujących etycznego i ekologicznego rozwiązania w zakresie mobilności, Nowy Fiat (RED) reprezentuje bardziej przystępną cenowo wersję Nowego Fiata 600e i jest kolejnym krokiem partnerskiej współpracy z (RED) rozpoczętej w 2021 roku z przekonaniem, że każdy z nas może przewodzić zmianom. Podążając śladami Nowej 500 (RED), również w tym przypadku misja polega na tym, aby dbać o środowisko, planetę i jej mieszkańców. Nowy model ma bowiem napęd elektryczny, aby chronić środowisko i przyczyniać się do bardziej zrównoważonej przyszłości. Misja ta idzie teraz o krok dalej wraz z (RED), organizacją założoną w 2006 roku w celu walki z AIDS i zapewnienia, że w przypadku chorób, którym można zapobiegać i które można wyleczyć, zapobieganie i leczenie ich jest dostępne dla wszystkich.

Nowy Fiat 600 (RED) będzie występować w kolorze czerwonym, będącym znakiem rozpoznawczym zarówno na zewnątrz (od nadwozia po przednie i tylne logo), jak i wewnątrz (deska rozdzielcza, akcenty stylistyczne na tapicerce foteli wykonanej z tkaniny pochodzącej z recyklingu). Czerwona (RED) osłona konsoli centralnej smart dodatkowo przypomina o niezwykłym partnerstwie. Dostępne są jeszcze dwa kolory umożliwiające dodatkową personalizację auta: czarny i biały.

Nowy Fiat 600e La Prima oferuje 100% stylu, technologii i komfortu, aby zapewnić wciągające doświadczenie włoskiego Dolce Vita. Model jest dostępny w 4 różnych kolorach przywołujących na myśl włoskie piękno i naturalne krajobrazy tego kraju: Pomarańczowy Sun of Italy, Niebieski Sky of Italy, Beżowy Earth of Italy oraz Turkusowy Sea of Italy.

Zbieranie zamówień na Nowego Fiata 600 (RED )i La Prima ruszy 5 lipca, a pierwsze egzemplarze pojawią się na rynku włoskim we wrześniu.

Źródło: Stellantis