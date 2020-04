Nowy Caddy – pierwszy dostawczy Volkswagen zbudowany na platformie MQB

Volkswagen Caddy piątej generacji, to dla marki Volkswagen Samochody Dostawcze samochód przełomowy. Każdy jego szczegół został zaprojektowany od nowa. Auto wyposażone jest w zaawansowane rozwiązania techniczne, innowacyjne systemy wsparcia kierowcy i cyfrowe systemy obsługi. Najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne i cyfrowe, to wynik zbudowania tego samochodu na modułowej platformie dla pojazdów z silnikiem montowanym poprzecznie MQB, dającej znacznie większe możliwości konstrukcyjne i wyposażeniowe pojazdu. Nowy Caddy w całości powstaje w Polsce, w fabryce Volkswagen Poznań.

Platforma MQB (niem: „modularer Querbaukasten”) to przyszłość budowy kompaktowych samochodów koncernu Volkswagen. Teraz, to przełomowe rozwiązanie techniczne zastosowano również w kompaktowym samochodzie dostawczym – nowym Volkswagenie Caddy. Uniwersalna (stosowana dziś w ponad 40 modelach różnych marek koncernu), modularna płyta podłogowa umożliwia zastosowanie nie tylko tradycyjnych silników spalinowych lecz również jednostek napędowych zasilanych gazem, a także hybrydowych i elektrycznych zespołów napędowych; każdy z nich jest umieszczany w tym samym miejscu i położeniu. Ponadto MQB ma stałe, określone parametry techniczne, takie jak np. odległość między pedałem gazu a środkiem przedniego koła, przy czym zmieniać mogą się rozstaw osi, a także wielkość i rozstaw kół. Dzięki temu, tę samą płytę podłogową można wykorzystywać w różnych modelach – również w Caddy piątej generacji. Dzięki MQB modele Volkswagena są przestronniejsze, bezpieczniejsze, lżejsze i mają oszczędniejsze jednostki napędowe. Wizualnie, przejście na MQB jest widoczne na pierwszy rzut oka – dzięki wydłużonemu rozstawowi osi potęgującemu wrażenie dynamicznych proporcji. Projektanci wykorzystali ten atut i na tej bazie zaprojektowali całkowicie nową karoserię z charakterem. Z technicznego i wyposażeniowego punktu widzenia, bryła zewnętrzna Caddy, który może mieć nawet siedem miejsc siedzących, charakteryzuje się wieloma nowymi funkcjami. Należą do nich opcjonalnie dostępne elektryczne funkcje domykania drzwi przesuwnych i klapy bagażnika oraz przeszklony dach panoramiczny o powierzchni 1,4 m2, który rozciąga się nad pierwszym i drugim rzędem siedzeń. Nowy Caddy i platforma MQB przekonują do siebie również nowymi rozwiązaniami wewnątrz pojazdu: zaawansowaną techniką i wyraźnie zwiększoną ilością miejsca. Caddy Maxi, jako wersja wydłużona (platforma MQB jest modułowa, co oznacza również, że można ją wydłużać) oferuje na przykład dość miejsca dla dwóch europalet. Platforma MQB pozwoliła też na zastosowanie po raz pierwszy w modelu Caddy na szeroką skalę powiększonej znacznie gamy systemów asystujących i wsparcia kierowcy. Sześć z dziewiętnastu systemów wsparcia kierowcy zamontowanych na pokładzie nowego Caddy to systemy zupełnie nowe. Jest wśród nich ‘Asystent Podróży – Travel Assist’, po raz pierwszy oferowany w samochodzie dostawczym i zapewniający wsparcie prowadzenia w pełnym zakresie osiąganych prędkości. System wspomagania jazdy jest aktywowany za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej. W nowym Caddy znajdziemy również takie systemy jak: Trailer Assist – podobny do tego, który znajduje się w Crafterze asystent znacznie ułatwiający manewrowanie z przyczepą oraz Side Assist – ze zintegrowanym systemem ostrzegania o ruchu za pojazdem Rear Traffic Alert. Funkcjonujące już wcześniej w Caddy systemy zostały teraz znacznie rozszerzone i zaktualizowane o nowe funkcje.