NesoBus w Szczecinie. Wodorowy autobus z Polski rewolucjonizuje transport

NesoBus ładuje się ok. 15 minut, a jego zasięg to aż 450 km. NesoBus jest bardzo efektywny – zużywa średnio około 8 kg wodoru na 100 km. Zbiorniki mają pojemność 37,5 kg wodoru, co pozwala na przejechanie ok. 450 km. W teście SORT-2 uzyskał zużycie 5,5 kg wodoru na 100 km.

Autobusy wodorowe są klimatyzowane i wyposażone w ogrzewanie wodne, wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia napędu i pompy ciepła. Każdy pojazd pomieści co najmniej 86 osób, z czego 32 może liczyć na miejsca siedzące.

W fabryce w Świdniku ma powstawać rocznie kilkadziesiąt do stu wodorowych autobusów. „Neso” to skrót od „Nie Emituje Spalin i Oczyszcza” powietrze.

