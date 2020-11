Najnowsza i najnowocześniejsza fabryka Mercedesa w Jaworze

To jedna z najnowocześniejszych i najnowszych fabryk Mercedesa na świecie. Zakłady w Jaworze na Dolnym Śląsku. Automatyka, sztuczna inteligencja i produkcja z globalnej ekstraklasy. Jak sprawić, żeby tak wyglądała cała polska motoryzacja? To cele Sektorowej Rady ds. kompetencji w motoryzacji (z uwzględnieniem elektromobilności). Rada ma wiele pomysłów, przede wszystkim na dopasowanie naszego szkolnictwa do wymogów nowoczesnego automotive. Jak je realizuje, co chce zmienić i co już osiągnęła? Jak zintegrować pod tym kątem całą branżę? Te pytania będą tematem najbliższej konferencji Rady 24 XI pt. „Nowe kompetencje na nowe czasy”. Konferencja będzie się odbywać w trybie online. Swój udział już zapowiedziało wielu wiodących menadżerów i ekspertów z branży, a także politycy, jak wicepremier oraz minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.