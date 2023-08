MM Cars Group poszerza swoją działalność o nową lokalizację i nowe marki.

Z dniem 1 sierpnia 2023r. nasza firma przejęła Dealera marek Fiat, Alfa Romeo oraz Subaru z Warszawy, Firmę Dukiewicz.



Przejęcie firmy Dukiewicz jest wyrazem dążenia Grupy MM Cars do ciągłego rozwoju i zapewnienia naszym klientom jeszcze szerszego spektrum wyboru oraz usług najwyższej jakości.

Od sierpnia, w lokalizacji przy ulicy Jubilerskiej 6 w Warszawie, będziemy kontynuować dotychczasową, autoryzowaną działalność dealerską w zakresie sprzedaży i obsługi serwisowej marek Fiat, Alfa Romeo i Subaru. Docelowo planujemy rozszerzenie działalności przy ul. Jubilerskiej o kolejne marki z Grupy Stellantis.



Firma Dukiewicz, to doskonale znany na rynku warszawskim, wieloletni dealer, który zyskał opinię rzetelnego i profesjonalnego partnera w dziedzinie obsługi i sprzedaży samochodów. Przejmując firmę, zamierzamy kontynuować dobre praktyki wypracowane przez Dukiewicz Sp. J., jednocześnie łącząc je z własną strategią i rozwiązaniami, które sprawdziły się w MM Cars.



Przejęcie firmy Dukiewicz to strategiczny krok w kierunku rozszerzania oferty MM Cars. Firma jest przekonana, że to posunięcie przyniesie wymierne korzyści zarówno dla firmy, jak i klientów.

Źródło: LinkedIn