Misja rozpoczęta: powołano zarząd spółki zajmującej się akumulatorami

• Frank Blome prezesem zarządu nowej spółki

• Sześcioosobowy zarząd tworzą eksperci z różnych krajów

• Salzgitter będzie centralą dla wszystkich zakładów Grupy Volkswagen, zajmujących się akumulatorami w Europie

• Kampania rekrutacyjna „Dolina Akumulatorów” zajmie się wyłowieniem talentów z całego świata

• Powstanie ponad 200 miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów spoza Grupy Volkswagen

Grupa Volkswagen powołała zarząd spółki zajmującej się akumulatorami. Zespół utalentowanych menedżerów pod przewodnictwem Franka Blome będzie z Salzgitter zarządzał szybko rozwijającą się gałęzią działalności – produkcją akumulatorów. Dzięki nim Volkswagen ma stać się ważnym graczem na globalnym rynku tych podzespołów. By to osiągnąć, powołano sześcioosobowy zarząd nowej, niezależnej, europejskiej spółki zajmującej się akumulatorami.

Zatrudnienie znajdą w niej najlepsi międzynarodowi eksperci z dziedziny technologii, zaopatrzenia, produkcji i finansów. Zarząd rozpocznie pracę 1 lipca i będzie nadzorować wszystkie działania w ramach łańcucha wartości akumulatorów – od pozyskiwania i przetwarzania surowców, poprzez rozwój ogniw po zarządzanie sześcioma pierwszymi gigafabrykami firmy. Prace te obejmą również nowe modele biznesowe, w tym wykorzystanie akumulatorów do innych celów (np. jako domowe magazyny energii) oraz recykling cennych surowców w obiegu zamkniętym. Siedziba spółki będzie się mieścić w Salzgitter, które jest centrum akumulatorów Grupy w Europie.



„Udało nam się stworzyć czołowy zespół ds. akumulatorów na świecie i dzięki temu znajdujemy się w awangardzie. Volkswagen jest wystarczająco dużą firmą i ma niezbędną siłę przebicia, aby wdrożyć swoją strategię elektromobilności, także dzięki precyzyjnemu planowi dotyczącemu akumulatorów” – powiedział Herbert Diess, prezes Grupy Volkswagen.

By misja odniosła sukces potrzebne są jasno wyznaczony cel, precyzyjna strategia, która do nich doprowadzi i zespół, który ma energię, by to zrobić. Dzięki temu wyzwolimy siłę napędową transformacji przemysłu motoryzacyjnego i przyszłości Volkswagena” – dodał Thomas Schmall, członek zarządu Grupy Volkswagen, odpowiedzialny za technologię i prezes spółki Volkswagen Group Components.

Oto zarząd spółki zajmującej się akumulatorami:

Prezes zarządu

Frank Blome będzie nadzorować działalność spółki jako prezes zarządu. Blome urodził się w 1969 roku w Lingen. Po zdobyciu zawodu elektryka Blome ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Uniwersytecie w Bielefeld. Pracował na różnych stanowiskach w firmie Continental AG, kierował dwoma spółkami joint venture, które później stały się spółkami zależnymi Daimler AG: Deutsche ACCUmotive GmbH i Li-Tec Battery GmbH. W 2018 r. dołączył do Grupy Volkswagen i od 2020 r. jest szefem działu akumulatorów w pionie technologicznym Grupy.

Dyrektor ds. operacyjnych

Sebastian Wolf będzie odpowiedzialny m.in. za planowanie, budowę i działalność planowanych fabryk ogniw w Europie. W zakresie jego obowiązków będzie logistyka, wyposażenie i recykling. Wolf urodził się w 1990 roku w Oelsnitz w Niemczech. Po ukończeniu szkoły średniej w Stambule, studiował na uniwersytetach w Akwizgranie, Bath i Tsinghua w Pekinie. Ten inżynier produkcji zajmował kierownicze stanowiska w takich firmach jak Bosch Boston Consulting i innych, a później został szefem europejskiego oddziału chińskiego producenta akumulatorów Farasis Energy. Wolf odpowiada w Grupie Volkswagen za sprawy operacyjne związane z akumulatorami od 2021 roku.

Dyrektor finansowy

Jako dyrektor finansowy Kai Alexander Müller będzie odpowiadał za controlling i księgowość, zarządzanie środkami finansowymi oraz relacje inwestorskie. Müller urodził się we Frankfurcie nad Menem w 1990 roku. Po ukończeniu szkoły średniej w Brunei studiował na Oksfordzie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera w dziedzinie materiałów, ekonomii i zarządzania. Zanim został szefem działu w Barclays Banku w Londynie, zajmował różne stanowiska w Berenberg i Bank of America. Müller pomógł w przeprowadzeniu kilku emisji akcji. Na początku 2022 roku Müller dołączył do Grupy Volkswagen jako dyrektor finansowy działu akumulatorów.

Dyrektor ds. technologii

Jako dyrektor ds. technologii, Soonho Ahn będzie odpowiadał m.in. za procesy technologiczne i rozwój produktów, ich testowanie i analizę wyników. Ahn urodził się w Seulu w 1960 roku. Ten inżynier chemik studiował w Korei, a pracę doktorską z dziedziny elektrochemii akumulatorów obronił na Uniwersytecie w Auburn w USA. Później kontynuował karierę akademicką, pracował także u takich producentów akumulatorów jak LG Chem i Samsung SDI w Korei, głównie jako szef rozwoju. W 2018 roku został szefem działu rozwoju akumulatorów w Apple. Dyrektorem ds. technologii w spółce zajmującej się akumulatorami w Grupie Volkswagen jest od początku 2022 roku.

Dyrektor ds. zakupów

Jörg Teichmann będzie odpowiadać m.in. za zakup surowców, zarządzanie dostawami i inżynierią wartości. Teichmann urodził się w 1971 r. w Neustadt an der Orla w Turyngii w Niemczech. Po uzyskaniu dyplomu z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami pracował dla firmy Butz Leper, dostawcy z branży motoryzacyjnej. Następnie zajmował różne stanowiska kierownicze w dziale zaopatrzenia i zarządzania dostawcami w ZF Friedrichshafen AG. W 2009 roku dołączył do Grupy BMW jako szef działu inżynierii kosztów. W 2016 r. Teichmann dołączył do Volkswagen AG jako szef działu inżynierii wartości, a od 2021 r. jest dyrektorem ds. zakupów komponentów Grupy.

Dyrektor HR

Sebastian Krapoth będzie odpowiedzialny m.in. za zasoby ludzkie oraz sprawy organizacyjne. Krapoth urodził się w 1970 roku w Getyndze w Niemczech. Ukończył psychologię, a swoją karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w spółce Volkswagen Coaching GmbH. Później zajmował szereg stanowisk kierowniczych w dziale zasobów ludzkich marki Volkswagen Samochody Dostawcze. W 2014 roku Krapoth dołączył do spółki, która obecnie nosi nazwę Volkswagen Group Services GmbH, jako szef HR. W 2016 r. został jej prezesem. W 2019 r. mianowano go dyrektorem personalnym Volkswagen Slovakia w Bratysławie na Słowacji.

Kampania rekrutacyjna dla „Doliny Akumulatorów”: Volkswagen chce zatrudnić ekspertów

Zespół pracowników spółki zajmującej się akumulatorami w Salzgitter w krótkim czasie rozrośnie się z 750 do 1200 osób. Ponad 200 z ok. 500 wakatów będzie zapełnione kandydatami spoza firmy. By przyciągnąć specjalistów, Volkswagen uruchomi kampanię rekrutacji wyłącznie w formie cyfrowej. Kandydaci, by się zgłosić, będą musieli skorzystać ze strony https://www.volkswagen-karriere.de/en/specials/battery-valley.html, link do niej będzie zamieszczony na profilach związanych z karierą w Volkswagenie w takich serwisach jak Xing, LinkedIn, Facebook czy Instagram.

Kampania będzie skierowana do międzynarodowych ekspertów w dziedzinie akumulatorów – osób, które są bardzo poszukiwane nie tylko przez przemysł motoryzacyjny i firmy energetyczne. Firma koncentruje się nie tylko na chemikach z odpowiednim doświadczeniem w dziedzinie akumulatorów litowo-jonowych, którzy mogą natychmiast rozpocząć prace nad rozwojem akumulatorów i komponentów do nich. Firma poszukuje również inżynierów elektryków, planistów procesów produkcji ogniw akumulatorowych, specjalistów ds. jakości z doświadczeniem w przemyśle chemicznym lub firmach związanych z procesami produkcyjnymi, a także ekspertów zajmujących się partnerstwami i inwestycjami międzynarodowymi.

Więcej informacji o spółce zajmującej się akumulatorami można znaleźć na stronie:

https://www.volkswagenag.com/de/brands-and-models/group-components/mission-has-started.html