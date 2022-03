Misja do ZEA z okazji Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego w ramach EXPO 2020 oraz zakończenia światowej wystawy w Dubaju

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w misji gospodarczej do ZEA w dniach 26 – 30 marca 2022 z okazji Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego w ramach EXPO Dubai 2020.



Forum Polsko-Afrykańskie, organizowane przez PAIH w ramach programu gospodarczego Polski na Wystawie Światowej Expo 2020, będzie koncentrować się na następujących tematach:

• Ewolucja łańcucha wartości żywności w Afryce w nadchodzącej dekadzie,

• Transport i infrastruktura,

• Zielona Afryka: inkluzywna i zrównoważona przyszłość,

• Przyszłość zdrowia, w ramach których zorganizowane zostaną branżowe panele tematyczne oraz bezpośrednie kontakty z potencjalnymi partnerami. Program forum przewiduje także wspólny panel poświęcony instrumentom wsparcia finansowego dla przedsięwzięć realizowanych na rynkach afrykańskich.



Głównym celem Forum jest prezentacja polskich osiągnięć, know-how i technologii oraz zapewnienie możliwości nawiązania współpracy z partnerami gospodarczymi z krajów afrykańskich.



Do udziału w forum zaproszeni zostali przez zagraniczne biura handlowe PAIH partnerzy z krajów Afryki oraz Bliskiego Wschodu, dzięki czemu stworzona zostanie możliwość kontaktu z wieloma podmiotami.



Program misji obejmować będzie:

• 27 marca: udział w EXPO 2020 i zorganizowane zwiedzanie wybranych pawilonów tematycznych oraz spotkania dedykowane w wybranych afrykańskich pawilonach na EXPO, które wyjątkowo silnie są obecne na wystawie światowej w Dubaju,

• 28 marca: udział w Polsko Afrykańskim Forum Gospodarczym i spotkaniach networkingowych z potencjalnymi partnerami z krajów Afryki,

• 29 marca: cd spotkań w pawilonach afrykańskich i indywidualne zwiedzanie EXPO oraz – dla zainteresowanych – udział w wydarzeniach w ramach w Annual Investment Meeting – Global 2022 w Dubaju (udział w AIM jest odrębnym kosztem tzw conference package dla zainteresowanych przedsiębiorców).



Koszt udziału w misji wynosi 8 280 PLN + 23 % VAT i obejmuje:

• przelot EK Warszawa – Dubaj – Warszawa; wylot 26.03 (1300- 2140); powrót 30.03 (0810- 1215)

• zakwaterowanie w hotelu 4*/5* (pokoje jednoosobowe ze śniadaniem) w dzielnicy Dubaj Marina, blisko Expo i blisko miejsca organizacji Forum,

• transfer lotnisko – hotel w dniu 26.03

• transfer hotel – lotnisko w dniu 30.03

• lokalne transfery w dniach 27, 28, 29.03 związane z udziałem w Forum Polsko-Afrykańskim i programem wizyty na EXPO w Dubaju

• wejściówki na EXPO w dniach 27—29.03.2022.



Z uwagi na terminy i warunki finansowe związane z założonymi rezerwacjami, w celu zagwarantowania dla Państwa miejsc na przelot oraz rezerwacji hotelowej i lokalnej logistyki oraz utrzymania ich kosztów, uprzejmie prosimy Wszystkich zainteresowanych o pilne potwierdzenie udziału w misji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, termin zgłoszeń upływa 11 marca br.

W celu dokonania płatności za udział w misji w wysokości 8 280 PLN+ 23 % VAT prosimy o potwierdzenie mailem danych do wystawienia faktury.



W przypadku zgłoszenia zainteresowania udziałem w misji po w/w terminie, będziemy aktualizować dla Państwa ofertę tylko w miarę dostępnych rezerwacji z uwagi na zakończenie EXPO w Dubaju.



Wpłaty prosimy dokonać na konto:

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

ul. Trębacka 4

00-074 Warszawa

NIP: 526 000 17 08

W Banku Pekao S.A. IV O/W-wa nr 17 1240 1053 1111 0010 1772 6877

„Misja do ZEA 26-30 marca 2022”