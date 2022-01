Luksus w górę

88,1 tys. Tyle aut osobowych klasy premium kupiono w Polsce w 2021 r. To absolutny rekord. Segment samochodów luksusowych wzrósł w ciągu roku o 17%, 4 razy więcej, niż cały rynek. W zeszłym roku sprzedano w Polsce m. in. 45 aut Ferrari (wzrost o 45%), 73 Maserati, 65 Bentley, 13 sportowych bolidów McLaren, 13 Rolls-Royce. Statystyki pokazują jednocześnie, że mniej zamożni Polacy sprowadzają coraz starsze auta. Przeciętny wiek sprowadzanego do Polski pojazdu to 12,5 roku, a w przypadku aut benzynowych to już 13,5 roku.