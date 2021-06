Lublin ponownie wybiera elektryczne Solarisy

Lublin nieprzerwanie inwestuje w rozwój floty bezemisyjnych pojazdów. Firma Solaris Bus & Coach oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w wyniku rozstrzygniętego przetargu publicznego, podpisali umowę na dostawę autobusów elektrycznych. Tym razem miejski przewoźnik zdecydował się na siedem przegubowych autobusów. Będą to Solarisy Urbino 18 electric wraz z infrastrukturą ładowania. Zakończenie dostaw przewidziane jest w maju 2023 roku.

2 czerwca 2021 roku przedstawiciele firmy Solaris i lubelskiego ZTM podpisali umowę na dostawę 7 przegubowych autobusów elektrycznych Urbino 18 electric. Ponadto przewoźnik zainwestował w infrastrukturę ładowania, zamawiając jedną pojedynczą i trzy podwójne ładowarki zajezdniowe typu plug-in. Zgodnie z umową realizacja zamówienia planowana jest na maj 2023 roku.

„Jestem niezmiernie szczęśliwy, że ZTM w Lublinie ponownie zdecydował się na zakup autobusów elektrycznych z naszej oferty. Podpisany dzisiaj kontrakt to kolejny krok w kierunku pozytywnych zmian w transporcie publicznym i osiągnięcia jego zrównoważonego rozwoju. Inwestycje Lublina w bezemisyjny tabor, obejmujący zarówno autobusy elektryczne, jak i trolejbusy potwierdzają, że miasto to od lat stawia na rozwój nowoczesnej komunikacji miejskiej – przyjaznej mieszkańcom i środowisku.” – powiedział Petros Spinaris, Wiceprezes Zarządu firmy Solaris.

Zamówione pojazdy zostaną wyposażone w baterie Solaris High Power, przystosowane do częstego i szybkiego ładowania, o pojemności nominalnej przekraczającej 150 kWh. Zmagazynowana w nich energia będzie napędzać elektryczny silnik centralny o mocy 240 kW. Proces kilkuminutowego ładowania baterii będzie możliwy dzięki pantografowi zamontowanemu na dachu. Ponadto autobusy będzie można ładować nocą w zajezdni poprzez klasyczne złącze plug-in.

Przestronne i komfortowe wnętrze autobusów zapewni miejsce dla 120 pasażerów, w tym 40 na miejscach siedzących. W autobusach zostanie zapewniony dostęp do pełnej klimatyzacji – oddzielnej dla kierowcy i pasażerów. Ponadto podróżni będą mieli możliwość podładowania urządzeń mobilnych dzięki gniazdom USB, rozmieszczonym w przestrzeni pasażerskiej. Na pokładzie dostępny będzie również rozbudowany system informacji pasażerskiej z wyświetlaczami wewnętrznymi, a także system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, zwiększający bezpieczeństwo podróżowania.

Lubelski przewoźnik zdecydował się również na zamówienie nowoczesnego systemu zdalnej diagnozy eSConnect, który umożliwia sprawne zarządzanie flotą autobusów elektrycznych i optymalne jej wykorzystanie. Główną zaletą systemu jest możliwość śledzenia danych na temat lokalizacji floty autobusowej w czasie i przestrzeni wraz z aktualnym stanem naładowania baterii oraz zdalna identyfikacja ewentualnych błędów.

Zamówione dzisiaj pojazdy to pierwsze przegubowe autobusy elektryczne Solarisa, które trafią do Lublina. Współpraca Solarisa z Lublinem sięga jednak aż 1996 roku, kiedy to do Lublina – jako jednego z pierwszych miast w Polsce – trafiły autobusy firmy z Bolechowa. Ponadto w ostatnim czasie przewoźnik zamówił 32 elektryczne autobusy Solaris Urbino 12 electric oraz 15 przegubowych trolejbusów Solaris Trollino 18. ZTM w Lublinie systematycznie rozbudowuje również sieć ładowarek w mieście.

Zwrot w kierunku elektromobilnych rozwiązań można w ostatnim czasie zauważyć nie tylko w Polsce, ale także w miastach całej Europy. Solaris nieprzerwanie pozostaje liderem wśród europejskich dostawców i producentów bezemisyjnych autobusów elektrycznych.