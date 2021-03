LG Chem i GM rozważają budowę drugiej fabryki

Fabryka baterii do samochodów elektrycznych firmy Ultium Cells, czyli JV LG Chem General Motors , powstaje w Lordstown w stanie Ohio. Natomiast jeszcze w pierwszej połowie tego roku ma zapaść decyzja o budowie kolejnego zakładu. Lokalizacja nie jest jeszcze znana, ale według informacji The Wall Street Journal, wysoko na liście znajduje się Tennessee. GM zapowiedziało, że do 2025 roku wprowadzi na światowy rynek 30 modeli pojazdów elektrycznych i wyda 27 mld USD na elektryfikację i technologie automatyzacji. GM chce, by do połowy lat 30. jego flota była w pełni napędzana elektrycznie. General Motors i LG Chem ogłosiły partnerstwo w grudniu 2019 roku. Spółka JV Ultium Cells zajmie się produkcją ogniw bateryjnych w Lordstown, gdzie w maju 2020 roku rozpoczęła się budowa fabryki, której uruchomienie planowane jest na początek 2022 roku. Wartość inwestycji to 2,3 mld USD, a zatrudnienie w zakładzie ma znaleźć 1100 osób.