KUKA Polska ma nową siedzibę

Firma KUKA Polska w czwartek 24 września oficjalnie otworzyła nową siedzibę w Tychach, przy ul. Mysłowickiej 1.

– Nowa siedziba KUKA Polska to nie tylko ponad 2200 m kw. powierzchni wyposażonej w cele z najnowocześniejszymi robotami. To przede wszystkim Zrobotyzowane Centrum Aplikacyjne KUKA – przestrzeń, w której klienci firmy zyskali możliwość bezpośredniego przeprowadzania testów w aplikacjach spawalniczych, paletyzujących oraz handlingowych. Od dziś mają oni także dostęp między innymi do cobotów – robotów przeznaczonych do bezpośredniej interakcji z człowiekiem – oraz platform jezdnych – informuje KUKA w komunikacie.

– Centrum ma być miejscem spotkań, wymiany doświadczeń oraz krzewienia robotyzacji. Jesteśmy otwarci zarówno na fachowców, jak również na firmy, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tą branżą – mówi Tomasz Nowak, dyrektor KUKA Polska.

W nowej siedzibie KUKA Polska znajduje się też Centrum Kompetencji – KUKA College. Firma z Tychów od lat rozwija ofertę kursów skupionych wokół działalności poszczególnych robotów i aplikacji oraz praktycznej wiedzy związanej z ich wykorzystywaniem. Jak zauważa Tomasz Nowak, w nowej siedzibie firma będzie mogła m.in. rozszerzyć ofertę szkoleniową skierowaną do mniejszych lokalnych firm. W obiekcie znajduje się też Centrum Konferencyjne oraz oraz zaplecze gastronomiczne.

Źródło: www.evertiq.pl