Koreańska firma z branży elektromobilności, Jingyoung HNS zainwestuje w WSSE „INVEST-PARK”

Kolejna firma z Korei Południowej zdecydowała się zainwestować w Polsce. Tym razem jest to Jingyoung HNS CO., LTD. Polski oddział tej firmy Jinyoung HNS Poland wybuduje zakład produkcyjny w gminie Skarbimierz pod Brzegiem, na granicy województwa opolskiego i dolnośląskiego. Będzie to pierwsza inwestycja produkcyjna tej firmy w Europie.

Firma Jinyoung HNS Poland dołączyła do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Spółka działa w sektorze produkcji baterii i akumulatorów. Nowa inwestycja zlokalizowana w gminie Skarbimierz ma zwiększyć przewagi konkurencyjne firmy. Powstanie minimum 20 nowych miejsc pracy. Deklarowana wartość inwestycji to ponad 35,5 milionów złotych.

Jinyoung HNS Poland Sp. z o.o. ma siedzibę we Wrocławiu. 70% udziałów w spółce należy do Jingyoung HNS CO., LTD, pozostałe 30% należy do osoby fizycznej. Jingyoung HNS CO., LTD posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Korei Południowej, Chinach i w Wietnamie.

To kolejna azjatycka firma z szeroko rozumianej elektromobilności, która zdecydowała się na inwestycję w gminie Skarbimierz i dołączyła do grona inwestorów działających w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Na terenie tej gminy swoją fabrykę ma już japońska firma Mitsui High-tec, która specjalizuje się w produkcji podzespołów do silników hybrydowych. Pod koniec 2022 roku pojawiła się tez informacja, że na inwestycję w tej lokalizacji zdecydowała się firma ANP Enertech, koreański producent komponentów do baterii litowo-jonowych, który zamierza zainwestować w budowę zakładu produkcyjnego blisko 150 milonów złotych.

Źródło: https://investmap.pl/