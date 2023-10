Kiedyś trafiali na bezrobocie. Teraz ponad 80 proc. absolwentów tych szkół znajduje pracę

Ponad połowa absolwentów podstawówek wybiera szkoły branżowe i technika. „To, co na pewno się zmieniło, to postrzeganie kształcenia zawodowego w Polsce. Mamy coraz więcej uczniów, którzy wybierają to kształcenie. 58,5 proc. po szkołach podstawowych trafia do szkół branżowych i technicznych” — mówi w rozmowie z PulsHR.pl wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek.

Czy łatwo znaleźć pracę po zawodówce lub technikum?