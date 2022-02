Jakie jest ryzyko szkody całkowitej w popularnych modelach aut? autoDNA sprawdza na podstawie danych własnych za 2021 r.

Do Polski co roku sprawdza się blisko 1 mln samochodów z drugiej ręki, a dodatkowo na rynek trafia sporo modeli z parku samochodowego w Polsce. Tylko z rejestracjami nowych aut na poziomie 400-500 tys. mamy rocznie ok. 1,5 mln samochodów, które są przeznaczone na handel. Do tego dochodzą jeszcze przerejestrowania samochodów.

autoDNA [www.autodna.pl], wiodący dostawca raportów historii pojazdów z Europy i USA, korzystając z danych własnych za cały 2021 r. potwierdziło, jakie jest ryzyko wystąpienia szkody całkowitej wraz z oszacowaniem średniej wartości takiej szkody dla popularnych modeli na rynku aut używanych. Szkoda całkowita, jak wynika z danych autoDNA w popularnych modelach z importu i popularnych na rynku aut używanych występuje dość często. Ich średnia wartość może wynieść nawet ponad 55 tys. zł, co przy ryzyku na poziomie między 4,5 do 9% oznacza wysokie ryzyko wystąpienia szkody całkowitej. Ta z kolei może wpłynąć na wycenę samochodu i przekłada się na realną wartość pojazdu na rynku.

Z zebranych danych wynika, że największe prawdopodobieństwo trafienia auta po szkodzie całkowitej jest w przypadku BMW serii 3. Odsetek sprawdzeń do liczby raportów zawierających adnotację o szkodzie całkowitej w 2021 r. wynosił w tym przypadku aż 9%. Oznacza to, że niemal co 10. BMW serii 3 sprawdzone za pośrednictwem autoDNA miało za sobą szkodę całkowitą auta. Jej średnia wartość dla tego popularnego modelu wyniosła blisko 40 tys. zł. Audi A6, A4 i A3 również mają dość wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody całkowitej w granicach 7,5 do 8,4%. Co więcej, ze względu na koszt części i robocizny dla A6 jej średnia wartość wynosi ponad 55 tys. zł. Marki popularne jak Ford, Volkswagen czy Skoda nie przekraczają wartości 30-35 tys. zł, jeśli chodzi o wycenę szkody. W Audi A6 na poziom wyceny szkody może mieć wpływ bogatsze wyposażenie, np. konieczność wymiany reflektorów w technologii LED.

Szkoda całkowita to istotna informacja dla potencjalnego nabywcy, ale niekoniecznie uniemożliwia dalszą odsprzedaż. Wiele zależy od rozmiaru i charakteru szkody, a także od standardu, w jakim pojazd został naprawiony. Chociaż brzmi groźnie, ale nie musi wcale oznaczać, że dany pojazd to wrak, który nie nadaje się do naprawy. Aby sprawdzić historię pojazd, wystarczy numer VIN [https://www.autodna.pl/numer-vin]

i skorzystanie z bazy miliardów rekordów na temat pojazdów (szkód, przeglądów, przebiegów, archiwalnych zdjęć, informacji o cofniętych licznikach) w autoDNA.

