IVECO S‑WAY NP 460 zdobywa tytuł „Zrównoważonej Ciężarówki Roku 2021” w kategorii Ciągniki Siodłowe

Turyn, 6 listopada 2020 r.

IVECO S‑WAY NP 460 w wersji LNG zdobył tytuł „Zrównoważonej Ciężarówki Roku 2021” w kategorii Ciągniki Siodłowe. Tytuł, przyznawany po raz piąty, powstał z inicjatywy branżowego włoskiego magazynu „Vado e Torno”. Zwycięzcy wybierani są przez jury złożone z zawodowych dziennikarzy na podstawie wskaźnika zrównoważonego rozwoju wprowadzonego przez „Vado e Torno”.

IVECO S‑WAY NP łączy w sobie najlepsze elementy doświadczenia IVECO, jako lidera branży w zastosowaniu gazu ziemnego do napędu ciągników siodłowych, z zaletami wyjątkowo innowacyjnej gamy IVECO S‑WAY. Pojazd zaprojektowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oferuje kierowcy i właścicielowi floty kompletny pakiet funkcji i personalizowanych usług opartych na łączności.

Maurizio Cervetto, zastępca redaktora naczelnego „Vado e Torno”, powiedział: „Dzięki IVECO S‑WAY NP., marka IVECO ustanawia nowy punkt odniesienia w zakresie produktywności i wydajności dla alternatywnych pojazdów na długich dystansach. (…) IVECO S‑WAY to nie tylko jedyny pojazd zasilany gazem ziemnym z autonomią do 1600 km, ale również nowy punkt odniesienia pod względem zużycia paliwa, które wynosi 1 kg gazu na 4,12 km. Osiągi techniczne IVECO S‑WAY NP to zasługa połączenia sprawdzonego napędu (…) z całkowicie nową kabiną o współczynniku oporu powietrza poprawionym o 12%, co przekłada się na istotne ograniczenie zużycia paliwa (nawet o 4%). Jego cechy i standardy jakości, godne pojazdu flagowego, znacząco podnoszą komfort pracy kierowcy i poziom bezpieczeństwa pozostałych użytkowników dróg. Nowa kabina umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni (wysokość 2150 mm, tunel silnika obniżonony do 95 mm). Samochód jest również cichszy od poprzedniego modelu, zarówno wewnątrz kabiny, jak i na zewnątrz (zgodnie z normą Piek). Oprócz licznych systemów wspomagających kierowcę oferuje również nowe opcje łączności, które jeszcze bardziej podnoszą standardy zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów transportu.”

Thomas Hilse, prezes marki IVECO, powiedział: „Jesteśmy bardzo dumni z tej ważnej nagrody, która potwierdza naszą opinię na temat istotnej roli gazu ziemnego w przechodzeniu na zrównoważony transport długodystansowy. To jest jedyne rozwiązanie dostępne od ręki i pierwszy krok na drodze do bezemisyjności. IVECO S‑WAY udowadnia, że zmiana już jest rzeczywistością: dzięki swoim osiągom, niskiemu całkowitemu kosztowi posiadania (TCO), cichej pracy i dużemu zasięgowi, pojazd ten stanowi zrównoważony wybór zarówno pod względem środowiskowym, jak i finansowym. Wysłuchaliśmy też kierowców i zmieniliśmy projekt kabiny tak, aby czuli się jak u siebie nawet daleko od domu. Infrastruktura tankowania LNG rozwija się szybko i już pokrywa główne korytarze transportowe Europy. Dopłaty i zachęty wprowadzane w różnych krajach sprawiają, że pojazdy te są coraz bardziej interesującą propozycją. Zauważamy już zmianę nastawienia przewoźników, którzy coraz częściej zwracają się do nas po rozwiązania oparte na gazie ziemnym. Co najważniejsze, bio‑LNG pozwala osiągnąć niemal zerowy poziom emisji, torując drogę to transportu bezwęglowego poprzez zastosowanie niebieskiego wodoru produkowanego z metanu.”

Pojazd łączy w sobie najlepsze, co ma do zaoferowania technologia w aspekcie komfortu, bezpieczeństwa, łączności i zrównoważonego wpływu na środowisko. Skupiony na kierowcy projekt kabiny gwarantuje przestronną, dobrze zorganizowaną przestrzeń, w której wszystkimi funkcjami można sterować zdalnie poprzez aplikację MY IVECO EASY WAY — od oświetlenia po klimatyzację, od systemu multimedialnego po okna i drzwi. Kabina została wzmocniona, aby zapewnić wytrzymałość mechaniczną zgodną ze standardami ECE R29.03 w przypadku zderzenia z jej udziałem. Oś przednia została dopracowana w celu skrócenia drogi hamowania o 15%, co dodatkowo zwiększa ogólne bezpieczeństwo. Rozbudowany moduł łączności oferuje wiele funkcji i całkowicie nowych usług, zaprojektowanych tak, aby uprzyjemnić kierowcy przebywanie w kabinie i maksymalnie zwiększyć zyski dla właściciela. Pojazd jest stale monitorowany przez Control Room IVECO. Umożliwia to skuteczne planowanie przeglądów i napraw oraz serwis predykcyjny maksymalizujący dyspozycyjność pojazdu. System oceny stylu jazdy zapewnia doradztwo w czasie rzeczywistym, co pomaga w efektywnej i bezpiecznej jeździe. Zrównoważone parametry pojazdu obejmują cichą pracę i niską emisję zanieczyszczeń. Emisja cząstek stałych została ograniczona o 95%, a emisja NO2 o 90% w stosunku do silników Diesla. W przypadku stosowania biometanu pojazd generuje o 95% mniej CO2, co wpisuje się w założenia gospodarki w obiegu zamkniętym.

Firma IVECO inwestuje w napędy alternatywne od ponad 20 lat. W tym czasie zbudowała doświadczenie, które dziś wyznacza standardy dla pojazdów zasilanych gazem ziemnym na europejskim rynku, potwierdzone liczbą ponad 35 000 sprzedanych pojazdów zasilanych takim paliwem. IVECO jest również uznanym popularyzatorem tej technologii oraz łącznikiem pomiędzy różnymi zainteresowanymi stronami w tym sektorze rynku. Dzięki temu w ciągu kilku lat tylko w samych Włoszech udało się zbudować sieć liczącą około 80 stacji tankowania LNG. Dziś IVECO otrzymuje nagrody za zaangażowanie w prace nad produktem, który charakteryzuje się wysokimi osiągami, jest dopasowany do potrzeb kierowcy i wykorzystuje zaawansowaną oraz zrównoważoną technologię, której stosowanie staje się koniecznością.

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

