IVECO Poland przekazało firmie South Stream pierwszy w Polsce nowy pojazd IVECO T-WAY

Nowe IVECO T-WAY zadebiutowało w trakcie premiery online, która miała miejsce w kwietniu tego roku. Pierwsza w Polsce ciężarówka IVECO T-WAY została właśnie wydana klientowi, firmie SOUTH STREAM S.A. z siedzibą w miejscowości Kotorydz k/Tarczyna, która zajmuje się budową i utrzymaniem dróg w Polsce.

Warszawa, 28 września 2021 r.

Pierwszy w Polsce wydany klientowi pojazd IVECO T-WAY, to model 450-konny z podwoziem w układzie osi 8×4. Zabudowę pojazdu w postaci wywrotki tylnozsypowej wykonała firma Skibicki.

Przeznaczony do pracy na budowach, w tym przypadku czerwony IVECO T-WAY, jest napędzany nowoczesnym i ekonomicznym w eksploatacji silnikiem Cursor 13 o mocy 450 KM, współpracującym ze zautomatyzowaną skrzynią biegów HI-TRONIX. Dużą ładowność oraz mobilność zarówno podczas poruszania się po drogach utwardzonych, jak i placach budów, zapewnia mu czteroosiowe podwozie z napędem w układzie 8×4. Wysoki komfort pracy kierowcy możliwy jest, dzięki nowoczesnej kabinie wyposażonej w klimatyzację oraz radioodbiornik z Bluetooth. Łączność z pojazdem oraz przesyłanie danych związanych z jego eksploatacją odbywa się za pomocą modułu telematyki Connectivity Box.

Firma SOUTH STREAM zajmuje się budową oraz całorocznym utrzymaniem dróg i autostrad. Zapewnia również profesjonalne usługi transportu, sprzętowe oraz kierowania ruchem.

W swojej flocie ma ponad sześćdziesiąt pojazdów różnych marek, z czego 12 stanowią ciągniki siodłowe IVECO STRALIS AS oraz AT, oraz ciężarówki budowlane IVECO TRAKKER, a także IVECO EUROCARGO 4×4. W najbliższym czasie flota SOUTH STREAM zostanie powiększona o specjalistyczny ciągnik siodłowy IVECO S-WAY, z nowej gamy pojazdów ciężkich IVECO.

Uroczyste przekazanie Klientowi wyjątkowego, pierwszego w Polsce IVECO T-WAY, odbyło się w siedzibie autoryzowanego salonu oraz serwisu IVECO Uni-Truck Sp. z o.o. w Warszawie. Kluczyki do nowego pojazdu odebrał Krzysztof Mańkowski – Dyrektor Generalny SOUTH STREAM, natomiast IVECO Poland reprezentował Robert Ryczywolski – Key Account Manager.

IVECO T-WAY został zaprojektowany jako samochód oferujący najlepsze w swojej klasie osiągi w każdej misji terenowej. Pojazd wyróżnia się dzielnością terenową i niezwykłą wytrzymałością. Po poprzednikach odziedziczył legendarną solidność wynikającą z zastosowania wzmocnionego stalowego podwozia składającego się z ramy o grubości profili 10 mm, wytrzymującej najwyższy w segmencie moment zginający 177 kNm. Przednia oś ma nośność do 9 ton, a w celu maksymalizacji siły i osiągów w tylnej osi standardowo zastosowano zwolnice w piastach kół. Nowy wzmocniony układ tylnego zawieszenia z podwójnymi osiami optymalizuje masę pojazdu i poprawia dzielność w terenie, dzięki większemu prześwitowi poprzecznemu i kątowi zejścia.

Odpowiednią moc do napędu pojazdu oraz przystawki odbioru mocy (PTO) zapewnia niezawodny i oszczędny silnik IVECO Cursor 13 (pojemność 13 litrów), rozwijający do 510 KM (o 10 KM więcej w porównaniu z Trakkerem). W lżejszych konfiguracjach IVECO T-WAY jest dostępny także z silnikiem Cursor 9.

Jednostki współpracują ze sprawdzonymi 12- lub 16-biegowymi zautomatyzowanymi przekładniami HI-TRONIX, które teraz oferują także nowe funkcje opracowane specjalnie z myślą o mobilności w terenie. Hill Holder pomaga w utrzymaniu pojazdu na wzniesieniu, tryb wykołysania ułatwia odzyskanie przyczepności na śliskiej nawierzchni, a tryb pełzania umożliwia poruszanie się z minimalną prędkością na biegu jałowym. Na odcinkach szosowych system IVECO HI-CRUISE dodatkowo podnosi wydajność. W jego skład wchodzi przewidujący tempomat, który steruje zmianą biegów oraz funkcja ecoroll pozwalająca wykorzystać bezwładność pojazdu przy zjeździe ze wzniesienia. Dzięki nowym algorytmom, HITRONIX zapewnia doskonałą strategię zmiany biegów w każdej sytuacji.

IVECO T-WAY został zaprojektowany z myślą o wydajności i produktywności, które osiągnięto dzięki licznym funkcjom, niższej masie własnej oraz nowym usługom telematycznym i cyfrowym. Oferuje on nowe rozwiązanie oszczędzające paliwo w trakcie wykonywania zadań transportowych wymagających okazjonalnego załączania napędu na wszystkie koła (AWD): napęd hydrostatyczny HI-TRACTION w ciężarówkach i ciągnikach z napędem w układzie 6×4. System ten działa do prędkości 25 km/h i jest aktywowany automatycznie, w celu zapewnienia dodatkowego hydraulicznego napędu przednich kół w razie potrzeby. Ma on znaczną przewagę nad konwencjonalnym rozwiązaniem AWD pod względem zużycia paliwa i masy. W porównaniu z Trakkerem zwiększono ładowność, dzięki obniżeniu masy własnej o 325 kg poprzez zastosowanie nowej konstrukcji zawieszenia tylnych osi. Zalety tych rozwiązań ujawniają się szczególnie w trakcie zadań transportowych realizowanych częściowo po drogach utwardzonych, na przykład przy przewozie materiałów budowlanych.

IVECO T- WAY jest najlepiej skomunikowanym pojazdem w swojej klasie — podobnie jak cała nowa gama IVECO WAY ze stanowiącym wyposażenie standardowe modułem Connectivity Box. System łączności umożliwia telediagnostykę i konserwację predykcyjną, a także zdalne monitorowanie parametrów każdego pojazdu w dowolnym czasie przez menedżera floty, w celu zapewnienia maksymalnej efektywności. Konsekwentnie rozbudowywane portfolio skomunikowanych usług IVECO ON służy maksymalizacji produktywności klienta i trwałości pojazdu, a także ograniczeniu do minimum nieplanowanych przestojów.

Kabina IVECO T-WAY dzieli rozwiązania funkcjonalne i estetyczne z serią IVECO WAY, wyróżniając się podobnie smukłymi i aerodynamicznymi liniami. Dostępna w dwóch wersjach — krótkiej AD i długiej AT z dachem standardowym lub podwyższonym — jest przede wszystkim funkcjonalna, aby ułatwiać codzienną pracę kierowcy, dzięki rozwiązaniom poprawiającym widoczność, chroniącym przed zabrudzeniami oraz upraszczającym czynności przeglądowe i naprawcze. Cała strefa kierowcy została pomyślana jako praktyczne i ułatwiające życie wnętrze. Komfortowy i ergonomiczny fotel wraz nową koncepcją wielofunkcyjnej kierownicy zapewniają najwyższy komfort pracy.

Z uwagi na zazwyczaj trudne warunki eksploatacji IVECO T-WAY szczególnie zadbano o bezpieczeństwo kierowcy. Kabina zapewnia maksymalną ochronę, dzięki rozwiązaniom dalece przewyższającym wymagania homologacyjne. Nowy układ hamulcowy z przednimi hamulcami tarczowymi w wersjach z napędem częściowym (PWD), tylnymi hamulcami tarczowymi oraz sterowaniem elektronicznym (EBS) znacznie poprawia bezpieczeństwo kierowcy. Ponadto wszystkie modele są wyposażone w nowe zaawansowane systemy wspomagania jazdy (ADAS), obejmujące elektroniczną kontrolę stabilności i ostrzeganie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: IVECO T-WAY przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

