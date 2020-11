Idealne rozwiązanie dla Twojego biznesu? – ABAX Access

Nasz nowy pakiet ABAX Access zapewni Tobie łączność z przyszłością! Zbuduj własną sieć IoT, łącząc zasoby, maszyny, pojazdy i narzędzia, aby przygotować Twoją firmę na przyszłość. 100-procentowa łączność umożliwi Ci dostęp do wszystkich usług niezbędnych do prowadzenia nowoczesnej, wydajnej i dochodowej działalności.

Więcej czasu na Twoją pracę

Technologia ABAX czyni Twoją codzienną pracę prostszą i pozwala Ci skoncentrować się na najistotniejszych rzeczach, by móc podejmować lepsze decyzje biznesowe. W ramach jednego rozwiązania ABAX Access otrzymujesz nieograniczony dostęp do ABAX Global Network (Globalnej Sieci ABAX) oraz możliwości monitoringu Twojego sprzętu i narzędzi bez względu na ich rozmiar czy źródło zasilania (bądź jego brak) poprzez ich łatwe i szybkie połączenie oraz dysponowanie nimi.

Dokonaj wyboru

Urządzenia ABAX 5 można wykorzystywać zarówno do kontroli sprzętu, jak i do monitorowania kosztów transportu. Zaletą projektowania własnego sprzętu i oprogramowania jest możliwość ich elastycznego dostosowania do Twoich potrzeb.

Nasze rozwiązanie można zintegrować z innymi platformami i systemami dzięki interfejsom API, takim jak CRM. Dla klienta oznacza to bardziej wydajną, bezproblemową i inteligentną pracę.

ABAX dla pojazdów

Zwiększ wydajność Twojej floty dzięki biznesowym rozwiązaniom. Niezawodna funkcja monitorowania kosztów transportu jest dostosowana do wszystkich rodzajów samochodów i firm o dowolnym rozmiarze. Łatwo ją zainstalować i pozyskiwać dzięki niej dane wymagane przez przepisy podatkowe.



ABAX Triplog jest rozwiązaniem dla każdego, kto wykorzystuje pojazdy w swojej pracy. Wszystkie podróże są automatycznie dokumentowane w ewidencji przebiegu pojazdu przy pomocy technologii GPS.



ABAX Triplog daje Ci dostęp do informacji niezbędnych do kontroli i zmniejszania kosztów zużycia paliwa, pomaga Ci w przestrzeganiu przepisów podatkowych, zwiększa codzienną wydajność Twojej firmy oraz automatyzuje dokumentowanie przebiegu i czasu podróży. ABAX Triplog działa w czasie rzeczywistym – cały czas.



ABAX Triplog liderem na rynku! W plebiscycie flotowym Fleet Derby 2020 specjaliści i managerowie z branży flotowej uznali ABAX Triplog za najlepszy produkt, usługę flotową w kategorii telematyka. Dowiedz się więcej tutaj.



Zalety ABAX Triplog:

Prosty plan pracy dzięki efektywnemu i bezbłędnemu prowadzeniu dokumentacji przejazdów wszystkich pojazdów

Uproszczony proces prowadzenia dokumentacji dla Ciebie i Twoich pracowników w zgodzie z wymaganiami administracyjnymi z zakresu podatków

Zwiększenie oszczędności poprzez ograniczenie kosztów użycia pojazdów podczas pracy



ABAX Equipment Control

Oszczędzaj czas i pieniądze, monitorując firmowe maszyny i sprzęt przy pomocy jednostek ABAX5.

Dzięki funkcji lokalizowania opartej na GPS możesz przejąć pełną kontrolę nad zasobami firmy i monitorować ich położenie przy użyciu komputera lub telefonu komórkowego. W rezultacie możesz szybciej odnaleźć sprzęt i zapobiec jego zagubieniu, a zaoszczędzony czas poświęcić na działania generujące zysk.

Dlaczego korzystanie z usługi ABAX Equipment Control się opłaca?

Nasze urządzenia monitorujące dają Ci kontrolę nad cennymi narzędziami i maszynami Twojej firmy. Zostały zaprojektowane, by lokalizować sprzęt o dowolnym rozmiarze, ze źródłem zasilania lub bez niego.

Chroń swoje zasoby

Firmowe maszyny mogą być bardzo drogie i stać się głównym celem przestępców. Urządzenie lokalizujące oparte na GPS zapewnia Ci spokój a nawet może zmniejszać stawki ubezpieczeniowe.

Dlaczego warto wybrać ABAX Equipment Control?

Całodobowa ochrona wszystkich zasobów

Pełny wgląd w monitorowane obszary

Planowanie przeglądów technicznych i serwisu

Geofencing – powiadamianie o opuszczeniu określonego obszaru przez jednostki

Darmowe urządzenie MINI

Czy wiesz, że w ramach ABAX Access otrzymasz nasze poręczne urządzenie monitorujące ABAX MINI? Najcenniejsze narzędzie to te, których nie możesz znaleźć. Niepotrzebne koszty ponoszone przy zakupie nowego sprzętu są zagrożeniem dla każdej firmy.

Zagubienie lub kradzież

Dzięki instalacji ABAX MINI tracenie czasu na szukanie drogich narzędzi i urządzeń staje się przeszłością. Otrzymasz pełną kontrolę nad rozmieszczeniem firmowych narzędzi i urządzeń.

Wszystkie zasoby na jednej mapie

Gdy logujesz się jako kierowca, zobaczysz lokalizację Twojego samochodu i całego firmowego sprzętu. Natomiast, gdy logujesz się jako administrator, zobaczysz na mapie położenia wszystkich firmowych pojazdów, maszyn i narzędzi.

Jakie korzyści przynosi ABAX MINI?

• Wyszukuj narzędzia na swoim smartfonie

• Nie trać czasu na szukaniu

• Kontroluj rozmieszczenie zasobów i oszczędzaj pieniądze

Aplikacje mobilne

Nasze aplikacje mobilne dadzą Ci możliwość łatwego monitorowania wszystkich maszyn, urządzeń i narzędzi przy użyciu telefonu komórkowego. Jako kierownik zaoszczędzisz mnóstwo czasu dzięki bardziej efektywnemu planowaniu codziennych działań.

Aplikacja administratora

Opracowaliśmy nową aplikację administratora do zarządzania codziennym planem pracy. Aplikacja administratora umożliwia Ci podejmowanie decyzji, gdy jesteś poza biurem, bez dostępu do komputera.

Dzięki nowej funkcji przekaźnika ABAX MINI możesz również wykorzystać aplikację do skanowania pobliskich urządzeń ABAX MINI przy użyciu technologii Bluetooth. Jednostki MINI będą widoczne na aktualizowanej na bieżąco mapie wraz z innymi monitorowanymi zasobami.

Aplikacja Driver (dla kierowcy)

Przeglądaj kompleksowe informacje o przebiegu i trasach oraz przesyłaj listy przejazdów za pomocą telefonu. Aplikacja zawiera również funkcję Driving Behaviour udzielającą kierowcom praktycznych wskazówek do doskonalenia swoich umiejętności jazdy.

Nasze aplikacje pomagają pracownikom oszczędzić czas dzięki szybkiemu odnajdywaniu zapomnianych lub zagubionych przyrządów, maszyn i narzędzi, nie tracąc czasu na ich szukanie.

To nie wszystko

Jeśli urządzenia monitorujące to za mało, w pakiecie dostępnych jest wiele innych usług, które ułatwią Twoją pracę. Oferujemy je bez dodatkowych opłat.

Nowoczesny pulpit z łatwymi w obsłudze widgetami

Funkcję definiowania godzin pracy, dzięki czemu przejazdy poza harmonogramem są automatycznie rejestrowane jako prywatne

Doskonałe narzędzia zarządzania flotą i lokalizowania wszystkich pojazdów na jednej mapie

Prędkość przejazdu na mapie – odpowiednie oznaczanie podróży służbowych na mapie w zależności od prędkości poruszania się pojazdu

Usługa ABAX Driving Behaviour – monitoruj średni wynik jakości prowadzenia pojazdu przez pracowników firmy i porównaj go ze średnim wynikiem w innych firmach w kraju

Administracja obszarami – ustaw cel przejazdu, aby zachować zgodność z przepisami

ABAX Powiadomienia – możliwość otrzymywania powiadomień o niepożądanym zdarzeniu lub o przekroczeniu wcześniej ustalonych wartości granicznych

ABAX SMS Service – pozwalająca na wysyłanie kierowcom wiadomości SMS przy pomocy specjalnego interfejsu

ABAX Privacy Assistant – zgodność z kwestiami RODO

Udostępnianie danych i łączenie różnych systemów w jeden, dzięki otwartemu API

Dożywotnia gwarancja

Rozbudowana funkcja raportowania, która spełni wszystkie Twoje potrzeby z zakresu monitorowania zasobów

Serwis klienta dostępny 24/7

Dzięki całodobowemu wsparciu ABAX otrzymujesz dodatkowe zabezpieczenie, które spełni oczekiwania każdej firmy. Możesz kontaktować się o każdej porze, a my jesteśmy gotowi Ci pomóc, gdy tylko będziesz nas potrzebować.

Poza tradycyjnym kontaktem telefonicznym i e-mailowym oferujemy dostęp do czatu na żywo przez nasz interfejs, gdy tylko potrzebujesz zasięgnąć porady.