Grupa Volkswagen przyspiesza dekarbonizację i spełnia wymogi UE dotyczące emisji CO2

„Nasza elektryczna ofensywa nabrała tempa w ubiegłym roku, kiedy to zaprezentowaliśmy wiele ciekawych modeli. Niemal co piąty dostarczony przez Grupę VW w 2021 roku samochód był zasilany z gniazdka, a ponad połowę z tej liczby stanowiły auta w pełni elektryczne. To pomogło nam w dalszej redukcji emisji CO2 i spełnieniu wymagań UE w tym aspekcie. Zachęciliśmy wielu klientów do przesiadki na samochody elektryczne. W ramach naszej strategii NEW AUTO będziemy wciąż przyspieszać tempo elektryfikacji portfolio samochodów w najbliższych latach. W 2030 roku planujemy osiągnąć 60-procentowy udział modeli elektrycznych (BEV) w naszej sprzedaży w Europie” – powiedział Christian Dahlheim, odpowiedzialny za sprzedaż w Grupie Volkswagen.



W 2020 roku Grupa Volkswagen osiągnęła średnią emisję CO2 na samochód w wysokości 99,9 g/km w krajach UE wraz z Wielką Brytanią, Norwegią i Islandią – dane zostały obliczone na podstawie zużycia zgodnie z cyklem NEDC. Od 2021 roku obowiązuje procedura WLTP, która lepiej niż NEDC oddaje rzeczywiste wartości, choćby ze względu na wyższą prędkość podczas testu. To oznacza, że emisja CO2 będzie wyższa, dlatego też cele dla floty zostały zmienione. Stąd nie można porównać wprost wyników za lata 2020 i 2021, dodatkowo w 2021 w zestawieniu nie uwzględniono Wielkiej Brytanii ze względu na jej wyjście z UE.



W tym roku Grupa Volkswagen w ramach elektrycznej ofensywy zaoferuje klientom nowe modele aut elektrycznych. Marka Volkswagen wprowadzi zbudowane na platformie MEB SUV-y coupe – ID.5 i ID.5 GTX, a także prawdziwą ikonę – ID. Buzz. Także ŠKODA i CUPRA wprowadzą auta, zbudowane na platformie MEB – będą to odpowiednio: Enyaq iV Coupe i Born z szerszym wyborem pojemności akumulatorów i w wersji e-Boost. Audi pokaże unowocześnionego e-trona, a Porsche przedstawi nowe wersje Taycana i Taycana Sport Turismo.



Celem Grupy jest pozycja światowego lidera wśród producentów samochodów elektrycznych do 2025 roku. W okresie 2022-2026 przeznaczy ona na inwestycje związane z elektromobilnością ok. 52 miliardy euro, a kolejne 8 miliardów – na poszerzanie portfolio aut hybrydowych.



Volkswagen jest pierwszym koncernem, który zgodził się na Paryskie Porozumienie Klimatyczne i chce do 2050 roku stać się neutralny pod względem emisji CO2. Dlatego Grupa VW przyspiesza dekarbonizację, patrząc szerzej niż tylko przez pryzmat pojazdów. Elektrownia w Wolfsburgu, która dostarcza energię do fabryki i ciepło dla miasta niedawno zmieniła paliwo z węgla na gaz. Ta zmiana pozwoli uniknąć emisji 1,5 mln ton CO2 rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile emituje w takim czasie 870 tysięcy samochodów.



Spółka MAN Energy Solutions poszła jeszcze dalej – pracuje już nad innowacyjną technologią, dzięki której będzie można zastąpić ogrzewanie z elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi energią uzyskaną z pomp ciepła. W Esbjerg powstaje pilotażowa instalacja o całkowitej mocy grzewczej na poziomie 50 MW. Będzie ona dostarczać do 100 000 mieszkańców około 235 000 MWh ciepła rocznie. Pozwoli to uniknąć emisji 100 000 ton CO2 rocznie, czyli tyle, ile pochodzi z ok. 55 000 samochodów.