Gigafabryka w Walencji: PowerCo daje zielone światło do rozpoczęcia budowy drugiej fabryki ogniw

„Fabryka, która tu powstanie, jest przykładem zaangażowania rządu hiszpańskiego w innowacje w przemyśle i zrównoważoną mobilność. To również wyraz innowacyjności i spójności terytorialnej, a wszystko odbędzie się na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego” – powiedział prezydent Hiszpanii Pedro Sanchez.



„Z PowerCo podkręcamy tempo. Dopiero co położyliśmy kamień węgielny pod drugą gigafabrykę PowerCo w Walencji, a już robimy kolejny krok, ogłaszając budowę kolejnej – w St. Thomas w Kanadzie. Naszym celem jest uczynienie z PowerCo globalnego gracza w branży akumulatorów i utorowanie drogi do mobilności przyszłości dzięki ich zrównoważonej produkcji. Gigafabryka w Walencji jest kamieniem milowym na naszej drodze” – powiedział Thomas Schmall, członek zarządu Grupy Volkswagen odpowiedzialny za technologię oraz przewodniczący rady nadzorczej PowerCo.



„Podobnie jak Grupa Volkswagen, PowerCo chce prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny. Oznacza to dobre warunki pracy, dbałość o środowisko i racjonalne korzystanie z ograniczonych zasobów. Chcemy być dobrym sąsiadem dla mieszkańców regionu i wnieść znaczący wkład w jego rozwój gospodarczy. Nie tylko stworzymy ponad 3000 miejsc pracy, lecz także zamierzamy współpracować z władzami regionu w celu zainicjowania różnych projektów, np. związanych z edukacją” – powiedział Frank Blome, prezes zarządu PowerCo.



Gigafabryka w Walencji: potencjał w wysokości 60 GWh

Roczne moce produkcyjne nowego zakładu wyniosą początkowo 40 GWh, ale w przyszłości możliwe jest ich zwiększenie do 60 GWh. Fabryka ogniw powstaje na obszarze około 130 hektarów w Sagunto, w bezpośrednim sąsiedztwie Walencji. Wraz z planowanymi inwestycjami dostawców, które będą powstawać po sąsiedzku, równolegle do PowerCo, łączna powierzchnia sięgnie nawet 200 hektarów. Ważnymi czynnikami przy podejmowaniu decyzji o budowie w Walencji była dostępność niedrogiej, odnawialnej energii elektrycznej, regionalne zaplecze naukowe, a także dobra infrastruktura transportowa i bliskość hiszpańskich zakładów produkcyjnych Grupy. Gigafabryka w Walencji będzie dostarczać zunifikowane ogniwa między innymi do fabryk samochodów w Martorell i Pampelunie.



„Mission Valencia to sojusz zawarty między PowerCo, naszą prowincją oraz rządem Hiszpanii i Unią Europejską, którego celem jest zrównoważona mobilność. Patrzymy z optymizmem w przyszłość, jesteśmy przekonani, że współpracując możemy osiągnąć bardzo wiele” – powiedział prezydent Walencji, Ximo Puig i podziękował Grupie Volkswagen, marce SEAT i społeczności Walencji za ich zaangażowanie w Sagunto.



Celem PowerCo w Walencji jest produkcja zrównoważonych ogniw. Fabryka będzie zasilana wyłącznie odnawialną energią elektryczną, pochodzącą z farm słonecznych i wiatrowych, m.in. z elektrowni słonecznej o powierzchni 250 ha, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie. W nowej gigafabryce będzie wdrożony zamknięty obieg surowców.



10 mld euro inwestycji na rzecz elektryfikacji Hiszpanii

Gigafabryka w Walencji jest głównym elementem programu inwestycyjnego o wartości 10 mld euro pod nazwą „Future: Fast Forward”, który Grupa Volkswagen ogłosiła w ubiegłym roku wraz z PowerCo, marką SEAT oraz 49 partnerami. W ramach tego planu Volkswagen przekształci swoje fabryki samochodów w Martorell i Pampelunie na produkcję samochodów elektrycznych w ramach programu PERTE. PowerCo zajmuje się akumulatorami dla Grupy Volkswagen w całym łańcuchu wartości – od dostaw surowców, przez badania i rozwój po budowę i eksploatację gigafabryk. Do 2030 roku PowerCo i partnerzy mają generować roczny przychód w wysokości ponad 20 mld euro.