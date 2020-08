Fundacja Ochrony Środowiska Audi wspiera start-up Nunam: ogniwa zużytych baterii laptopów stają się przenośnymi power bankami

„Technologia jest najbardziej przyjazna dla środowiska, gdy pozostaje w użyciu tak długo, jak to możliwe. Jeśli możemy ją wykorzystać do innych celów po pierwszym użyciu, możemy zaoszczędzić energię i surowce oraz zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych. Efektywne cykle życia produktów są niezmiernie ważne dla oszczędzania zasobów” – mówi Rüdiger Recknagel, dyrektor zarządzający Fundacji Ochrony Środowiska Audi. W ramach obszaru działania “Greenovation”, fundacja kieruje swoje wsparcie na projekty dotyczące przyjaznego dla środowiska wykorzystania technologii.



“Drugie życie” urządzeń elektronicznych oszczędza zasoby na wiele sposobów: użycie materiałów regenerowanych oznacza mniejsze zapotrzebowanie na surowce pierwotne – tzn. materiały, które są wydobywane specjalnie do produkcji podzespołów elektronicznych. Pozwala to na oszczędność surowców i energii już w fazie produkcji. Ponadto ponowne wykorzystanie materiału zmniejsza ilość złomu, który w przeciwnym razie trafiłby na składowiska lub do recyklingu. Takie źródło energii przyczynia się też do ochrony środowiska: power banki są ładowane np. energią słoneczną, a nie energią elektryczną pochodzącą z węgla.



Współzałożyciel Nunam, Prodip Chatterjee, mówi: „Kreujemy sytuacje typu win-win, w których wszyscy wygrywają: Stare ogniwa akumulatorowe, które w przeciwnym razie skończyłoby na śmietniku, są najpierw ponownie wykorzystywane, a następnie odpowiednio utylizowane. Handlarze złomem zarabiają pieniądze, odsprzedając je nam, a indyjskie rodziny i kupcy korzystają z przystępnych cenowo banków energii. Pięcioletni laptop może służyć jako źródło światła dla indyjskich sprzedawców owoców i warzyw na targu, może zasilać mały wentylator lub może ładować telefon komórkowy.” Miliony ludzi w Indiach żyją bez dostępu do elektryczności i mogą korzystać z takich rozwiązań.



Nunam testuje stan i pojemność każdego akumulatora zakupionego na złomowisku urządzeń elektronicznych. Ogniwa z ponad 60-procentową pojemnością są montowane w nowych power bankach. Te prototypy mają wydajność około jednej kilowatogodziny. Według analizy użytkownika przeprowadzonej przez Nunam, moduł tego typu wystarcza na przykład do ładowania smartfonów lub obsługi mniejszych urządzeń gospodarstwa domowego przez jeden dzień. Ogniwa baterii, które nie mogą być już używane (nie wykazują pojemności ładowania na poziomie ok. 60 procent), są przekazywane przez Nunam do lokalnej firmy zajmującej się recyklingiem, która w sposób profesjonalny je przetwarza. Prototypy posiadają połączenie internetowe za pośrednictwem karty SIM i transmitują dane do firmy. Dzięki temu, baterie po zakończeniu ich eksploatacji wracają do Nunam. W ramach projektu zbierane są w ten sposób ważne wnioski dotyczące możliwości ponownego wykorzystania, wydajności i żywotności nowych systemów baterii wykonanych z różnych ogniw.



Fundacja Ochrony Środowiska Audi finansuje fazę pilotażową projektu, podczas której Nunam planuje dalej opracowywać taki model power banków, aż do momentu osiągnięcia dojrzałości produkcyjnej. Do tej pory zdemontowano i przetestowano około 5000 ogniw akumulatorowych z 1000 pakietów baterii laptopów. Na tej podstawie ma zostać opracowanych ponad 25 systemów magazynowania energii. W ramach pilotażu zostaną one skierowane na indyjskie tereny wiejskie. Na dłuższą metę Nunam planuje budowę niewielkiego zakładu produkcyjnego i przeniesienie wyników badań w celu opracowania dodatkowych źródeł energii. Metodyczne wsparcie dla projektu zapewnia Berliński Uniwersytet Techniczny. Wspólnie z Wydziałem Technik Magazynowania Energii Elektrycznej, Nunam pracuje nad modelem pozwalającym lepiej przewidywać wykorzystanie zużytych baterii. Pod koniec projektu wyniki, filmy wideo, dane i inne ustalenia zostaną opublikowane dla wszystkich zainteresowanych w specjalnie stworzonym portalu typu open source.



Fundacja Ochrony Środowiska Audi (Audi Stiftung für Umwelt GmbH) jest aktywnym promotorem badań nad nowymi technologiami i metodami naukowymi dla przyszłości, w której warto żyć. Jej celem jest przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenie i promowanie zrównoważonych środowiskowo działań. Fundacja koncentruje się w szczególności na wspieraniu i rozwoju technologii przyjaznych dla środowiska, działaniach edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz na ochronie zasobów naturalnych ludzi, zwierząt i roślin. Została ona utworzona w 2009 roku przez AUDI AG jako spółka zależna należąca w całości do AUDI AG i stanowi część jej zaangażowania społecznego i środowiskowego.