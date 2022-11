F1 in Schools pierwszy raz w Polsce. FORVIA sponsorem wydarzenia

Przyszłość Formuły 1 w rękach uczniów? To możliwe, dzięki programowi edukacyjnemu F1 in Schools. Polska dołączyła do grona 54 krajów, które do tej pory brały w nim udział. Uczniowie na całym świecie podejmują wyzwanie stworzenia bolidu przyszłości. Zaangażowanie FORVII w pierwsze tego typu wydarzenia w Polsce potwierdza, że firma chętnie wspiera młodzież w rozwoju ich pasji i talentów.

Program od 1999 roku łączy w sobie ideę promocji Formuły 1 i jej partnerów wśród młodego pokolenia z inspiracją do rozwoju oraz nauki, w takich dziedzinach jak: IT, fizyka, projektowanie czy marketing. Pozwala także rozwinąć kompetencje przywódcze, współpracy w grupie, tworzenia strategii finansowej czy umiejętności technicznych.

Gotowi do startu?

Wyzwanie w ramach programu F1 in Schools składa się z kilku etapów. W pierwszym za pomocą oprogramowania 3D CAD uczniowie projektują bolid przyszłości F1. Następnie poddają swój projekt testom w wirtualnym tunelu aerodynamicznym za pomocą oprogramowania CFD. Na późniejszych etapach aerodynamika testowana jest także w tunelach wiatrowych i dymnych. Uczniowie ustalają także najbardziej wydajną strategię produkcji prototypu auta. Na koniec zostaje już tylko albo aż wyścig, w którym biorą udział bolidy stworzone przez różne zespoły.

To wszystko nie byłoby jednak możliwe bez sponsorów i partnerów. Jednym z nich jest FORVIA, która podpisała umowę sponsoringową z organizatorem do sierpnia 2023 roku. Zgodnie ze statutem F1 in Schools Polska, która jest organizacją non-profit, wszystkie pieniądze zebrane dzięki sponsoringowi będą wykorzystywane na dalszy rozwój organizacji i rozszerzanie wyzwania w Polsce.

Sponsoring dla przyszłości

— Jesteśmy dumni, że możemy brać udział w tak nowatorskim przedsięwzięciu — mówi Marcin Dębniak, Global R&D Manager w Grupie FORVIA. — Wyzwanie pozwala zmienić sposób postrzegania nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki wśród biorących w nim udział uczniów. W ten sposób z pewnością możemy przyczynić się do zwiększenia naborów na studia inżynieryjne, a to inwestycja w nasze przyszłe kadry. W dodatku z punktu widzenia naszej firmy, która stawia na różnorodność i równouprawnienie, bardzo pozytywnym elementem wyzwania jest duży udział kobiet w programie. Ponad 40% uczestniczek z 54 krajów w dyscyplinie, która stereotypowo uznawana jest za męską to świetny wynik — podkreśla.

Polscy uczniowie, którzy zwyciężą w krajowej rywalizacji, staną w szranki z reprezentantami pozostałych krajów już w październiku 2023 roku. Trzymamy kciuki za naszych inżynierów!

Grupa FORVIA

FORVIA łączy technologie i silne strony przemysłowe Faurecii i HELLI. Z ponad 300 zakładami przemysłowymi, 77 centrami badawczo-rozwojowymi i 150 000 pracownikami, zapewnia unikalne i kompleksowe podejście do teraźniejszych i przyszłych wyzwań motoryzacyjnych. Składająca się z 6 grup biznesowych z 24 liniami produktowymi i silnym portfolio obejmującym ponad 14 000 patentów, FORVIA dąży do tego, aby stać się twórcą zmian, zaangażowanym we wprowadzanie transformacji mobilności.