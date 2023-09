Emeya – elektryczny, sportowy sedan zadebiutuje za rok

Najwyższa wersja Emeya z napędem na wszystkie koła oferuje moc do 675 kW i moment obrotowy do 985 Nm. Lotus podaje, że maksymalna prędkość Emeya wynosi ponad 250 km/h. Od zera do 100 km/h rozpędza się w niecałe 2,8 sekundy. Bateria oferuje pojemność 102 kWh. Auto dzięki technologii 800 V zasięg „może zwiększyć zasięg do 93 mil (150 km) po około pięciu minutach ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki prądu stałego o mocy 350 kW”. Jednak nie podano jeszcze ostatecznego zasięgu tego modelu.

Najwyższy model ma „konfigurację z dwoma silnikami”. Dostępna będzie również wersja podstawowa z tylko jednym silnikiem elektrycznym. Lotus nie podaje jeszcze danych na ten temat. Ponieważ jednak Eletre z napędem na tylne koła ma już moc 441 kW, podstawowa Emeya również nie powinna mieć zbyt małej mocy.

Oprócz standardowych danych technicznych marka należąca do Geely podkreśla, że ​​Emeya jest „zaprojektowana dla kierowców” jako elektryczny grand tourer. Model ma zapewniać „ekscytującą jazdę i wyjątkowe osiągi”. Nawet Eletre już opiera się na tej koncepcji, co pokazują również wrażenia z naszej pierwszej jazdy.

– To Lotus, jakiego nigdy wcześniej nie widziano. Wykorzystaliśmy wszystko, co Lotus osiągnął do tej pory, aby stworzyć luksusowy samochód o wysokich osiągach. Zaprojektowany tak, aby budził pewność siebie, ekscytował emocjami i czystą radością – powiedział Ben Payne, wiceprezes ds. projektowania w Lotus Group.

Lotus planuje udostępnić więcej informacji na temat Emeya w czwartym kwartale tego roku. Produkcja pojazdu ma się rozpocząć w 2024 r. W niektórych krajach Emeyę można już rezerwować za kaucją w wysokości 1000 euro. Zainteresowani klienci będą mieli możliwość przetestowania pojazdu w nadchodzącym roku i zamówienia go przed innymi. Ostateczna cena nie jest jednak jeszcze znana.

