Elmos sprzedał swoją fabrykę

Umowa sprzedaży, podpisana 28 czerwca 2023 r., obejmuje również wieloletnie porozumienie o współdzieleniu mocy produkcyjnych między Elmos a Littelfuse, które obowiązywać będzie do 2029 roku. Porozumienie to zapewnia Elmos dostęp do wystarczających mocy produkcyjnych, aby sprostać prognozowanemu zapotrzebowaniu klientów i uzupełnia istniejące umowy z innymi partnerami produkcyjnymi firmy.

Sprzedaż zakładu stanowi istotny krok w strategii Elmos, mającej na celu uproszczenie działalności i wzmocnienie pozycji jako dostawcy zaawansowanych półprzewodników dla branży motoryzacyjnej.

”Finalizacja sprzedaży fabryki jest bardzo ważnym kamieniem milowym dla przyszłego sukcesu Elmos. Jako firma bez fabryk, Elmos uzyskuje dostęp do najnowocześniejszych technologii od naszych renomowanych partnerów produkcyjnych. Od teraz możemy jeszcze lepiej skupić się na wykorzystaniu naszego silnego potencjału wzrostu dzięki wysoce innowacyjnym zastosowaniom układów scalonych dla przemysłu motoryzacyjnego” – powiedział dr Arne Schneider, CEO Elmos Semiconductor SE.

Elmos przechodzi tym samym na model przedsiębiorstwa bez fabryk czyli tzw. “fabless”. To model biznesowy, w którym firmy zajmują się projektowaniem i sprzedażą sprzętu elektronicznego oraz układów półprzewodnikowych, zlecając ich produkcję zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom działającym w tzw. modelu foundry („odlewnia”).