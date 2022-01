Drugie życie zużytych baterii samochodów elektrycznych: Audi i koncern RWE zbudowały nowy rodzaj systemu magazynowania energii

Dostarczone do projektu akumulatory pochodzą z wycofanych z eksploatacji pojazdów rozwojowych Audi e-tron. Po pierwszym okresie eksploatacji w samochodzie, mają one jeszcze pojemność resztkową wynoszącą ponad 80 procent. Dzięki temu nadają się idealnie do zastosowania w stacjonarnych systemach magazynowania energii. W zależności od sposobu użytkowania, akumulatory te mają jeszcze do dziesięciu lat żywotności. Ponadto są one znacznie tańsze niż nowe ogniwa. I o to właśnie chodzi w ich „drugim życiu”: emisja dwutlenku węgla powstająca podczas produkcji baterii jest trwale rozłożona na dwa okresy życia produktu – jeden w samochodzie i jeden jako magazyn energii elektrycznej.



Oliver Hoffmann, członek zarządu AUDI AG ds. rozwoju technicznego mówi:



„Mobilność neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla to nadrzędny cel Audi. Ciężko pracujemy nad tym, by osiągnąć ten ambitny cel. Ważnym krokiem w tym kierunku jest nasz plan wprowadzenia na rynek ponad dwudziestu w pełni elektrycznych modeli do roku 2025. Nasze aspiracje wykraczają jednak daleko poza pojazd, stąd rozwój zrównoważonej mobilności wspieramy współpracą z partnerami z branży energetycznej. Partnerstwo z koncernem energetycznym RWE ma na celu zademonstrowanie możliwości, jakie istnieją w zakresie przyjaznego dla środowiska wykorzystania akumulatorów wysokiego napięcia drugiej generacji oraz ich inteligentnej integracji z siecią energetyczną. Ponadto już teraz myślimy o czasie, który nastąpi po utylizacji tychże akumulatorów i zwiększamy nasze wysiłki, by zapewnić ich efektywny recykling.”



RWE wybudowało już na terenie swojej elektrowni szczytowo-pompowej w Herdecke halę lekkiej konstrukcji o powierzchni 160 metrów kwadratowych dla 60 modułów bateryjnych, które ważą około 700 kilogramów. Montaż systemów bateryjnych w hali został zakończony w październiku. Poszczególne komponenty zostały uruchomione w listopadzie ubiegłego roku.



RWE planuje rozpocząć sprzedaż pojemności magazynowych swojego systemu akumulatorów drugiej generacji już w najbliższych miesiącach – początkowo w celu wsparcia sieci energetycznej w ramach utrzymania częstotliwości.



Roger Miesen, prezes zarządu RWE Generation SE dodaje:



„Wydajne magazyny zbudowane z ogniw akumulatorowych odgrywają zasadniczą rolę w rewolucji energetycznej. Elastyczne techniki magazynowania są potrzebne, by zrekompensować krótkoterminowe wahania w dostawach energii odnawialnej i ustabilizować sieć. Akumulatory idealnie nadają się do tego celu. Wspólnie z Audi testujemy w Herdecke, jak wycofane z eksploatacji, połączone ze sobą akumulatory wysokiego napięcia z samochodów elektrycznych zachowują się jako stacjonarne urządzenia magazynujące energię. Wykorzystanie tego rodzaju magazynów stanowi trwałą alternatywę dla nowych akumulatorów. Doświadczenie zdobyte w tym projekcie pomoże nam określić zastosowania, w których możemy najbardziej ekonomicznie eksploatować takie systemy akumulatorowe.”



Wyniki badań przeprowadzonych w referencyjnym obiekcie w Herdecke pomogą RWE w przyszłości budować i eksploatować większe obiekty magazynowe oparte na bateriach pozyskiwanych z samochodów elektrycznych. Obiekty te wykorzystują innowacyjną technologię, w której dwa moduły są połączone szeregowo, co zwiększa napięcie robocze i obniża koszty.