Dialog o przyszłości europejskiej motoryzacji rusza w styczniu

27 listopada 2024 roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w Parlamencie Europejskim powołanie Strategicznego Dialogu na rzecz przyszłości branży motoryzacyjnej w Europie. Oficjalna inauguracja Dialogu nastąpi już w styczniu 2025 roku, a jego celem będzie opracowanie i wdrożenie pilnych działań wspierających sektor.

– Przemysł motoryzacyjny to europejska duma i fundament naszej gospodarki. Napędza innowacje, zapewnia miliony miejsc pracy i jest największym prywatnym inwestorem w dziedzinie badań i rozwoju – podkreśliła Ursula von der Leyen. – Naszym zadaniem jest dostosowanie rozwiązań, które będą jednocześnie czyste i konkurencyjne. Musimy wesprzeć tę branżę ze względu na turbulencje jakie ją czekają oraz zadbać, by przyszłość motoryzacji pozostała w Europie. Dlatego powołuję Strategiczny Dialog na rzecz przyszłości przemysłu motoryzacyjnego w Europie, który ruszy już w styczniu, by wspólnie kształtować naszą przyszłość.

Dialog ma odpowiadać na kluczowe wyzwania stojące przed europejskim sektorem motoryzacyjnym i zaproponować strategie wzmacniające jego globalną konkurencyjność. Główne obszary działań obejmą:

• wspieranie innowacji opartych na danych oraz cyfryzacji, w tym rozwój technologii takich jak sztuczna inteligencja czy autonomiczne pojazdy,

• dekarbonizację sektora z wykorzystaniem otwartego podejścia technologicznego, kluczowego dla realizacji ambitnych celów klimatycznych UE,

• kwestie społeczne, w tym miejsca pracy i rozwój kompetencji,

• uproszczenie i modernizację ram regulacyjnych,

• zwiększenie popytu, wzmocnienie finansowania sektora oraz jego odporności i łańcucha wartości w kontekście rosnącej międzynarodowej konkurencji.

Jak możemy przeczytać w komunikacie Komisji Europejskiej, do prac w ramach Dialogu zostaną zaproszeni przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego, dostawcy infrastruktury, związki zawodowe, stowarzyszenia branżowe, a także inne podmioty powiązane „z łańcuchem wartości sektora”.

Pod osobistym – jak podkreślono – kierownictwem przewodniczącej Komisji Strategiczny Dialog zostanie zainaugurowany serią tematycznych spotkań, które będą prowadzone przez członków kolegium komisarzy. Wynikiem tych prac mają być rekomendacje służące stworzeniu kompleksowej unijnej strategii dla sektora, uwzględniającej potrzebę adaptacji regulacji prawnych. Postępy prac będą monitorowane podczas szczytów politycznych, a Parlament Europejski i Rada UE mają być regularnie informowane i włączane w proces decyzyjny.