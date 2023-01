DAF rozbudowuje swoje fabryki. Będą w nich powstawały m.in. elektryczne ciężarówki

Fot.DAF

Pierwsze egzemplarze DAF XD i XF Electric zjadą z taśmy w nowym zakładzie montażowym już tej wiosny. DAF Trucks spodziewa się, że w ciągu najbliższych kilku lat produkcja wzrośnie do kilku tysięcy pojazdów rocznie w ślad za rosnącym zapotrzebowaniem rynku na w pełni elektryczne samochody ciężarowe.

Trucki “szyte na miarę”

Podstawą każdej elektrycznej ciężarówki DAF nowej generacji jest podwozie, bez układu napędowego, ale z kabiną. Szkielet podwozia jest produkowany na głównej linii produkcyjnej samochodów ciężarowych firmy DAF Trucks. Podwozia pod zabudowę 4×2 i 6×2 oraz ciągniki 4×2 są następnie kompletowane w wersje XD i XF Electric podczas ośmioetapowego procesu na linii produkcyjnej Electric Truck.

Nowy zakład składa się z dwóch linii montażowych. Zestawy akumulatorów są montowane na linii montażowej podzespołów, podczas gdy wszystkie inne komponenty wysokonapięciowe, w tym akumulatory i układ napędowy, są instalowane, na podwoziu, na głównej linii montażowej. Następnie na stacjach końcowych przeprowadzane są dokładne kontrole, aby upewnić się, że ciężarówka jest całkowicie sprawna.

Podobnie, jak w przypadku każdego pojazdu DAF, modele XD i XF Electric są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Właśnie dlatego elektryczne układy napędowe PACCAR są modułowe. Oprócz dwóch silników PACCAR EX do wyboru (o sześciu różnych klasach wydajności), akumulatory można montować w różnych pozycjach na podwoziu, w zależności od wymagań klienta.

Nawet 500 km zasięgu

Zarówno DAF XD, jak i model XF Electric zostały zaprezentowane na targach IAA w Hanowerze we wrześniu ubiegłego roku. W pełni elektryczne układy napędowe PACCAR zapewniają moc od 170 do 350 kW (210 do 480 KM).

Zestaw baterii o pojemności 210 kWh zapewnia zasięg do 200 km. Największy z pakietów o pojemności 525 kWh pozwoli przejechać ponad 500 km. Oba elektryczne modele zapewniają szybki czas ładowania baterii. W przypadku 3 akumulatorów można je naładować do poziomu 80 proc. w zaledwie 45 min. W przypadku 5 baterii pełne naładowanie trwa mniej niż 2 godziny.

Źródło: https://trans.info/