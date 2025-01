Chińska dominacja na rynku BEV: Jak Państwo Środka zmienia globalną elektromobilność

Różnice cenowe między pojazdami elektrycznymi (BEV) a spalinowymi (ICE) na rynkach Europy, USA i Chin wyraźnie się zmniejszają. Jednak mimo tych zmian Chiny zyskują przewagę dzięki zdolności do produkcji wyjątkowo tanich pojazdów elektrycznych. Raport JATO Dynamics „Closing the gap: The progress towards affordable EVs and the growing threat from China” ujawnia kluczowe trendy i wyzwania dla branży motoryzacyjnej na świecie.

Spadające ceny BEV na Zachodzie

W Europie średnia różnica cen między BEV a ICE zmniejszyła się z 53% w 2018 roku do 22% w 2024 roku. W Wielkiej Brytanii różnica ta spadła z 51% do 18%, a w USA z 53% do 15%. To wynik przede wszystkim spadku kosztów baterii oraz rosnących cen samochodów spalinowych, na które wpływ mają surowsze regulacje i coraz bardziej zaawansowane technologie.

W USA, w porównaniu do 2018 roku, ceny BEV spadły o 25%, natomiast ceny pojazdów spalinowych pozostały na stałym poziomie. W Europie i Wielkiej Brytanii zauważalny jest również wzrost kosztów ICE – odpowiednio o 7% i 14% – co dodatkowo zmniejsza różnicę cenową.

Chiny: niedościgniona konkurencja

Choć Zachód czyni postępy, Chiny pozostają poza zasięgiem dzięki swojej zdolności do produkcji tanich BEV. Średnie ceny chińskich pojazdów elektrycznych są ponad dwukrotnie niższe niż w Europie czy USA. W 2024 roku w Europie BEV były średnio o 111% droższe niż w Chinach, a w USA o 109%.

Chińscy producenci oferują samochody elektryczne w cenach zaczynających się już od 3 250 euro, co czyni je atrakcyjnym wyborem zarówno dla lokalnych konsumentów, jak i dla rynków eksportowych. Przewaga cenowa i dynamiczny rozwój technologii sprawiają, że Chiny stają się niekwestionowanym liderem w globalnym przejściu na elektromobilność. Przyszłość elektromobilności „Chińskie BEV są bardziej przystępne cenowo, co czyni je konkurencyjnymi wobec modeli zachodnich. To daje Chinom przewagę, która w nadchodzących latach może zmienić układ sił w światowej motoryzacji” – komentuje Felipe Munoz, analityk JATO Dynamics. Zachodni producenci muszą zmierzyć się z wyzwaniem obniżenia kosztów produkcji i cen detalicznych, jeśli chcą konkurować na globalnym rynku. W obliczu szybko postępującej transformacji energetycznej i zaostrzających się regulacji, dostępność tanich pojazdów elektrycznych staje się kluczowym czynnikiem sukcesu.