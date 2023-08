Bioniczne chłodzenie akumulatorów

Wykorzystując naturę jako wzór, firma MAHLE dokonała technologicznego skoku dzięki nowej płycie chłodzącej do akumulatorów. Inżynierowie grupy opracowali bioniczną strukturę, czyli wzorowaną na naturze, dla kanałów chłodzących, która powoduje inny przepływ chłodziwa. To znacznie poprawia wydajność termodynamiczną i właściwości konstrukcyjno-mechaniczne płyty chłodzącej. W rezultacie firma MAHLE była w stanie zwiększyć wydajność chłodzenia o 10% i zmniejszyć straty ciśnienia o 20%. W rezultacie akumulator może być niezawodnie i jednorodnie utrzymywany w wymaganym przedziale temperatur. Dzięki temu staje się bardziej wydajny i można go ładować szybciej. Ponadto zwiększa się jego żywotność. Ponadto MAHLE zmniejszyło ilość materiału użytego do wykonania płyty nawet o 15%, co przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 na poziomie 15%. MAHLE po raz pierwszy zaprezentuje publicznie swoją nową bioniczną płytę chłodzącą do akumulatorów na targach IAA Mobility. Targi motoryzacyjne odbędą się w Monachium w dniach 4-10 września 2023 r.

„Dzięki naszej nowej płytce chłodzącej do akumulatorów odchodzimy od geometrii technicznych i zamiast tego wykorzystujemy naturalne struktury, takie jak kształt koralowca, co daje wyjątkowy efekt dla naszej technologii chłodzenia i ma ogromne zalety w zakresie stabilności strukturalnej” — powiedział dr Uli Christian Blessing, szef globalnego rozwoju zarządzania ciepłem w MAHLE.

Baterie litowo-jonowe są bardzo wrażliwe na temperaturę. Temperatura ogniwa nie powinna przekraczać 40 stopni Celsjusza przez dłuższy czas – nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak szybkie ładowanie. Jednocześnie rozkład temperatury we wszystkich ogniwach musi być jak najbardziej równomierny. Dlatego akumulatory są zwykle chłodzone za pomocą płyt przepływowych. W najnowszym opracowaniu MAHLE natężenie przepływu chłodziwa jest regulowane zgodnie z zapotrzebowaniem: zwłaszcza w przypadku niewielkich różnic temperatur między ogniwami akumulatora a płynem chłodzącym przenoszenie ciepła jest lepsze dzięki szybszemu przepływowi. Bioniczna płyta chłodząca akumulator firmy MAHLE działa tak wydajnie, że zakres temperatur można zmniejszyć o 50%, a w szczególności temperatury szczytowe można znacznie obniżyć. W ten sposób Grupa wnosi znaczący wkład w żywotność i wydajność drogiego akumulatora.

Bioniczna struktura oferuje również zalety projektowe. Większa sztywność umożliwia zastosowanie płyty chłodzącej akumulator przy mniejszej grubości materiału.

Źródło: www.motofaktor.pl, informacja prasowa firmy MAHLE