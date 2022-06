AutoEvent: W samym środku zmian

Sprzedaż nowych samochodów w Rosji spadła w maju aż o 84%. Zapaść rosyjskiej motoryzacji może przerodzić się w jej agonię. Na razie zdesperowani managerowie AwtoWAZ postanowili wznowić produkcję Łady Granta, tyle, że w wersji zubożonej bez części zagranicznych.

Upadek rosyjskiego przemysłu stwarza szanse dla producentów w sąsiednich krajach, w szczególności w Polsce. Wielkie przetasowania na globalnym automotive stanowią doskonałą okazję do zajęcia nowych pozycji biznesowych. 2022 okazuje się rokiem wielkiej hossy dla polskich producentów opon. Odnotowują oni od początku roku dwucyfrowe wzrosty. Sprzedaż ogumienia do aut dostawczych zwiększyła się o ok. 30%, a do osobowych (w tym SUV) o prawie 25%.

Skąd tak dobre wyniki? Jakie nowe trendy już teraz widać w motoryzacji. Jakie szanse stwarza nowa rzeczywistość polskim dostawcom. AutoEvent 2022 nie mógł się rozpocząć w bardziej atrakcyjnym terminie. 21-23 VI, Hotel Villa Verde Congress & Spa****, Zawiercie. Swój udział zapowiedziały duże, międzynarodowe koncerny oraz czołowi eksperci polskiego i europejskiego automotive.

