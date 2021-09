AutoEvent 2021 – sukces w czasach pandemii!

I udało się! Konferencja organizowana przez Polską Izbę Motoryzacji, czyli AutoEvent odbyła się w końcu w tym roku stacjonarnie w Zawierciu! To było duże ryzyko organizacji tego wydarzenia w czasie trwania pandemii, ponieważ do samego końca nie było pewności, że niespodziewanie obostrzenia nie zostaną wprowadzone.

Już sama organizacja tegorocznego AutoEventu udowodniła potrzebę spotkań twarzą w twarz a nie on-line. Lawinowo rosnąca liczba uczestników w krótkim czasie udowodniła, że warto. Efekt? Dwudniowa konferencja z liczbą ponad 150 uczestników. Więcej uczestniczyć nie mogło – wiadomo obostrzenia pandemiczne.

W tym roku hasło przewodnie spotkania to: Europejska Motoryzacja – „Carmageddon” czy „Transformers”? i to właśnie przyciągnęło przedsiębiorców, ekspertów i liderów rynku automotive z całej Polski. Przez dwa dni wymieniali się doświadczeniami oraz prognozami na temat przyszłości branży w kraju i na całym świecie. Spotkaniu temu towarzyszyła również wystawa produktów i usług zarówno wewnątrz hotelu jak i na zewnątrz. Można było zobaczyć pokazy automatyki na stoisku Mitsubishi Electric Europe czy też demonstracyjnego busa, znanego jako BOB (Balluff on Board), który ruszył w kolejną trasę po Europie. Można było skorzystać z wyjątkowej okazji całkowicie bezpłatnych szkoleń z rozwiązań automatyki przemysłowej czy przetestować technologie. Z kolei REK Robus podstawiony przez Firmę Personnel Service to mobilny punkt rekrutacyjny, ułatwiający proces wyszukiwania i zatrudniania pracowników.

Wśród poruszanych zagadnień, podzielonych na pięć bloków tematycznych, były m.in.:

– Ekonomia do góry nogami – koniec „słusznych teorii”. Dlaczego „stare teorie ekonomiczne” nie działają?;

– Pandemia i regulacje klimatyczne – możliwe ścieżki dla branży motoryzacyjnej;

– Nowa rzeczywistość po COVID czy „pełzająca pandemia” i działalność wg nowych „zasad VUCA”, czyli co nas czeka w najbliższych latach?;

– Zielony Ład – Propozycja Komisji Europejskiej “Fit for 55” dla motoryzacji;

– Polska vs. inne kraje UE – sprzedaż nowych pojazdów niskoemisyjnych i import pojazdów wysokoemisyjnych. Jak szybko musi się zmieniać infrastruktura i park samochodowy żeby osiągnąć cele emisyjne? Kto to sfinansuje i czy podatnika na to stać?;

– Zakłócenia dostaw w czasie pandemii – co się wydarzyło na rynku produkcji i dostaw mikroprocesorów?;

– Kompetencje dla branży motoryzacyjnej – nowy pracownik ASAP. Doskonałość zawodowa – nowe możliwości i szanse dla branży;

– Rynek pracy. Sytuacja w sektorze „automotive” a trendy demograficzne.

Natomiast prelegenci i paneliści to postacie znane w sektorze automotive. Wśród nich byli eksperci i analitycy rynkowi, przedstawiciele świata nauki jak również praktycy ze świata biznesu. Takie połączenie dorowadziło do interesujących dyskusji, w których często głos zabierali uczestnicy AutoEventu.

W gronie prelegentów znaleźli się:

– prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Towarzystwa Ekonomicznego, Szkoła Główna Handlowa;

– Julia Patorska, Partner Associate, Sustainability and Economics Leader of Economic Analysis Team Deloitte Advisory sp. z o.o. sp.k.;

– Marek Zuber, Ekonomista i analityk rynków finansowych;

– Martyna Dziubak, Dyrektor ds. sektora motoryzacji i TSL Santander Bank Polska S.A.;

– Jacek Opala, Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży, Członek zarządu Exact Systems Sp. z o.o.;

– Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Przewodniczący Liaison Committee ACEA;

– Grzegorz Gałczyński, Menedżer ds. Branż Strategicznych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu;

– dr inż. Piotr Bielaczyc, Wiceprezes Prezes Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.;

– Michał Sierszyński, Kierownik Zaawansowanych Technologii Solaris Bus & Coach sp. z o.o., AGH w Krakowie;

– Łukasz Chełchowski, Dyrektor Rozwoju Autobusów Solaris Bus & Coach sp. z o.o., AGH w Krakowie;

– Edoardo Turano, European Commission Deputy Head of Unit Directorate-General Climate Action, Unit C4 – Road Transport;

– Andrzej Korpak, Dyrektor Generalny Opel Manufacturing Poland / PSA MP;

– Daniel Ozon, Wiceprezes Stowarzyszenia Polski Wodór;

– Adam Żołnowski, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu DCT Gdańsk;

– Mariusz Tomaka, Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego;

– Jacek Faber, Dyrektor Handlowy Seifert Polska Sp. z o. o.;

– Jacek Taczała, Automotive Business Development Manager Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.);

– Piotr Bartosiak, Dyrektor Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji i Nauki;

– Jakub Gontarek, Ekspert Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu;

– Joanna Bochniarz, Prezes Centrum Innowacyjnej Edukacji;

– Anna Tymoshenko, Kierownik Centrum Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Częstochowy;

– Prof. Agnieszka Chłoń – Domińczak, Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej;

– Artur Migoń, Wiceprezes Zarządu Antal International Sp. z o.o.;

– Paweł Czastor, Prezes Zarządu Workpol Polska z Grupy Personnel Service S.A.;

– dr Ewa Łabno – Falęcka, Dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych w Mercedes-Benz Polska;

– Henryk Michalik, Przewodniczący Prezydium Rady Sektorowej.

Tegoroczny AutoEvent prowadzili: Janusz Kobus, Wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji, Marek Zuber Ekonomista i Analityk Rynków Finansowych oraz Grzegorz Banakiewicz, Ekspert Sektora Automotive.

Menedżer Roku i Inwestycja Roku

Pierwszego dnia po południu odbyły się rozmowy B2B. Wieczorem podczas uroczystej kolacji ogłoszono wyniki konkursu Menedżera Roku

i Inwestycji Roku. Tytuł Madżera Roku 2021 przyznany został Jakubowi Farysiowi, Prezesowi Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, natomiast ten sam tytuł ale za rok 2020 przypadł Zbigniewowi Sikorze

z Rhenus Automotive Europe i Rhenus Automotive Polska.

Obaj menadżerowie zostali docenieni za wieloletni wkład w rozwój polskiego rynku motoryzacyjnego.

Mercedes-Benz Manufacturing Poland został nagrodzony tytułem Inwestycja Roku za dwa kolejne lata: 2020 i 2021. Nagroda została przyznana za zbudowanie fabryki i uruchomienie produkcji najnowocześniejszych czterocylindrowych silników benzynowych

i wysokoprężnych (2020 r.) oraz za uruchomienie fabryki baterii elektrycznych do samochodów elektrycznych oraz plug-in hybryd

(2021 r.).

Drugi dzień konferencji AutoEvent 2021 poświęcony był szerokorozumianej współpracy sektora motoryzacji ze światem nauki. Dodatkowo odbyło się również posiedzenie Rady Sektorowej ds. Kompetencji – Motoryzacja i Elektromobilność.

Współpraca Izby z PAIH

Podczas konferencji AutoEvent 2021 Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Polska Izba Motoryzacji podpisały porozumienie o współpracy. Memorandum zwieńcza dotychczasowe partnerstwo i tworzy warunki do sprawnego realizowania ambitnych projektów na rzecz rozwoju polskiej motoryzacji.

*****

To było niezwykłe uczucie zobaczyć wreszcie wszystkich w takiej formie po kilkunastu miesiącach. Dziękujemy za niezapomniane dwa dni i już myślimy o kolejnym spotkaniu w jeszcze większym gronie!

AutoEvent 2021 przechodzi do historii, ale idee i pomysły, które tam zakiełkowały dopiero wydostaną się na światło dzienne w najbliższym czasie. Także rozmowy biznesowe zapoczątkowały wiele nowych pomysłów. Widowiskowy pokaz wirtualnego spawania rozbłysnął nowymi możliwościami. Wieczorna Gala odświeżyła wiele starych przyjaźni, a loterie wizytówkowe zostawiły wśród nas wiele cennych symboli. Dziękujemy wszystkim Sponsorom oraz Uczestnikom i do zobaczenia najpóźniej za rok!

Patroni i Partnerzy konferencji AutoEvent 2021

Patron honorowy:

– Polska Agencja Inwestycji i Handlu

– Krajowa Izba Gospodarcza

– Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Partner merytoryczny:

– Innoco – firma doradcza

– Silesia Automotive & Advanced Manufacturing

Partnerzy branżowi:

– Balluff

– Mitsubishi Electric

Partner Inwestycyjny:

– Invest in Częstochowa

Sponsor bankietu:

– Personnel Service