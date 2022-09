Auta wracają do salonów

Europejski przemysł motoryzacyjny wreszcie zaczyna się odbijać. Sprzedaż (liczona rok do roku) wzrosła w sierpniu na najważniejszych rynkach: w Niemczech o 3%, we Francji o 3,8 %, w Hiszpanii o 9,1 % , a we Włoszech o prawie 10%.

W porównaniu do ostatnich dwóch lat, kiedy nastąpiło załamanie, to są zaledwie symboliczne wzrosty. W każdym razie auta, których jeszcze niedawno brakowało zaczną pojawiać się w salonach. Tyle, że po dużo wyższych cenach, co może być kolejną przeszkodą w odbudowie rynku.