Austria testuje wodorowe Solarisy 

Od kilku dni ulicami malowniczych miejscowości w austriackim regionie Karyntia jeździ autobus Urbino hydrogen napędzany energią pochodzącą z wodoru. Solaris rozpoczął prezentację pojazdu wodorowego, dzięki której przedstawiciele władz regionalnych oraz operatorów transportu mogą szczegółowo zapoznać się z zastosowaną w pojeździe technologią. Podczas konferencji zorganizowanej w Villach o planach zakupu autobusów wodorowych opowiadali m.in. reprezentanci Landu Karyntia, a także ÖBB Postbus. Ten ultranowoczesny i całkowicie bezemisyjny model autobusu cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnych przewoźników.

W dniach 20-21 maja w austriackiej miejscowości Villach odbyła się konferencja firmy Solaris, mająca na celu prezentację autobusu wodorowego marki. Spotkanie, współorganizowane z lokalnym przedstawicielstwem spółki – Solaris Austria – było symbolicznym otwarciem cyklu testów tego modelu wśród austriackich przewoźników miejskich. Próbne jazdy wodorowego Urbino będą trwały do końca maja.

Wydarzenie, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Solaris Bus & Coach, Solaris Austria, lokalnego operatora ÖBB Postbus, władz regionu Karyntii i międzynarodowe media, było doskonałą okazją do zapoznania się z nowoczesną technologią zastosowaną w wodorowym pojeździe producenta. Szczegółową prezentację autobusu umożliwiła zarówno seria wystąpień ekspertów, opowiadających o zaletach wodoru jako czystego źródła energii, jak i jazdy testowe pojazdu, pozwalające sprawdzić osiągi autobusu i jego możliwości w rzeczywistej eksploatacji.

„Autobusy bezemisyjne to przyszłość transportu publicznego – nikt już nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jako jeden z największych producentów pojazdów komunikacji miejskiej w Europie czujemy się odpowiedzialni za kreowanie trendów, których głównym kryterium jest troska o środowisko i komfort mieszkańców miast. Cieszymy się, że kolejne kraje są zainteresowane technologią wodorową, która jest doskonałym ekologicznym rozwiązaniem, uzupełniającym elektromobilną ofertę firmy” – mówił obecny podczas konferencji Javier Calleja, Prezes Solaris Bus & Coach.

„Cieszę się, że po raz kolejny możemy zaprezentować w Austrii nasz autobus wodorowy, który pozwoli bezpośrednio przekonać się o zaletach tego napędu. Ta technologia daje świetne możliwości operacyjne – liczę na to, że testy autobusu wodorowego w Karyntii jeszcze bardziej przybliżą naszym klientom modele napędzane energią z wodoru i zachęcą do uzupełnienia ofert przewozowych o pojazdy tego typu – przekonywała Anna Mejer, Dyrektor Generalny Solaris Austria.

Obecni na konferencji przedstawiciele lokalnych zakładów komunikacji prezentowali plany związane z rozwojem floty w najbliższych latach.

„Na drodze do przyjaznej klimatowi i bezemisyjnej przyszłości potrzebne są zarówno zmiany w zachowaniach komunikacyjnych, jak i nowe technologie napędowe. Niezwykle ważnym elementem działalności Postbus, jako największego przedsiębiorstwa autobusowego w Austrii, jest testowanie alternatywnych technologii napędowych wykorzystujących na przykład wodór czy też energię elektryczną. W naszej flocie mamy już kilka autobusów elektrycznych. Cieszymy się, że Solaris wyraźnie postawił na alternatywne technologie napędowe i mamy nadzieję, że producenci autobusów już niedługo podążą za jego przykładem. Postbus jest gotowy na wiele bezemisyjnych autobusów na austriackich drogach” – powiedziała Sylwia Kaupa-Götzl, Prezes ÖBB Postbus.

Planowanym zakupom wodorowym w Austrii poświęcony został cały drugi dzień wydarzenia, podczas którego przedstawiciele władz regionu Karyntia zaprezentowali szczegóły projektu „H2 Carinthia”. Jego celem jest stworzenie modelowego regionu wodorowego przy wykorzystaniu energii pochodzącej z wodoru w transporcie publicznym i przemyśle. Program zakłada także budowę stacji tankowania wodorem. List intencyjny w tej sprawie podpisali już mi.in. najwięksi austriaccy przewoźnicy, władze miejskie i dostawcy energii.

„Przyszłość mobilności będzie w coraz większym stopniu kształtowana przez miks technologii napędowych. Dla austriackiej Karyntii zielony wodór to ważny element procesu dekarbonizacji branży i transportu oraz obniżenia ich emisyjności. Dlatego też pracujemy nad strategią wodorową, aby Karyntia stała się pionierem w wykorzystywaniu wodoru. Zwłaszcza w obszarze mobilności, w transporcie ciężkim i na dłuższych trasach wodór jako źródło napędu oferuje więcej korzyści w porównaniu do autobusów elektrycznych, na przykład dużo większy zasięg, przede wszystkim zaś jest bardziej energooszczędny niż paliwo kopalne. Napęd wodorowy w Karyntii ma więc wielki potencjał, aby przyczynić się do rozwoju neutralnego dla klimatu transportu autobusowego oraz osiągnięcia celów klimatycznych. Jestem przekonany, że napęd wodorowy sprawdzi się w codziennej eksploatacji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w 2022 roku zostanie w Karyntii zbudowana stacja tankowania wodorem, a rok później pierwsze autobusy będą mogły zostać włączone do regularnego ruchu” –Sebastian Schuschnig, członek rządu kraju związkowego odpowiedzialny za gospodarkę i mobilność.

Solaris jest europejskim liderem rozwiązań bezemisyjnych w pojazdach transportu miejskiego. Autobus wodorowy Urbino 12 hydrogen, którego premiera odbyła się w 2019 roku, uzupełnił elektromobilną ofertę producenta, która obejmuje także autobusy elektryczne i trolejbusy, doskonale znane w Austrii, m.in. mieszkańcom Salzburga.

Na zdjęciu (od lewej): Anna Mejer (Dyrektor Generalny Solaris Austria), Martin Gruber (Członek Rady Kraju Związkowego Kärnten), Sylwia Kaupa-Götzl (Prezes ÖBB Postbus).