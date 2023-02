Audi RS 3 performance edition zdobywa tytuł Auto Lider 2023 w kategorii aut kompaktowych

13 lutego 2023 r. Audi RS 3 performance edition zostało zwycięzcą kategorii „auta kompaktowe” w 21. edycji plebiscytu motoryzacyjnego Auto Lider. Ten cieszący się ogromną popularnością plebiscyt, organizowany jest przez tygodnik Motor i miesięcznik Auto Moto, przy wsparciu serwisu magazynauto.pl. Marka Audi jest jedną z najbardziej utytułowanych w całej historii plebiscytu.

Czytelnicy i internauci biorący udział w plebiscycie, mogli oddawać swoje głosy na samochody w aż czternastu kategoriach odpowiadających tradycyjnym, ogólnie przyjętym segmentom rynku. Zwycięzcą w kategorii aut kompaktowych zostało w tym roku Audi RS 3 performance edition.



Audi RS 3 performance edition, najbardziej sportowy kompakt ze stajni Audi Sport, jest szybkie i jest prawdziwym „artystą ulicy”. Opracowana z myślą o maksymalnych osiągach specjalna seria limitowana, może pochwalić się mocą 299 kW (407 KM) i prędkością maksymalną 300 km/h. To pierwszy pojazd w swoim segmencie, który osiąga tak wysoką prędkość maksymalną. Oprócz znanych już, topowych rozwiązań technicznych marki, takich jak RS torque splitter i ceramiczne hamulce, model ten ma kubełkowe fotele RS zapewniające optymalne podparcie boczne i całą masę ekskluzywnych elementów stylistycznych. Audi RS 3 performance edition jest krótką serią ograniczoną do 300 sztuk. Informuje o tym karbonowa nakładka dekoracyjna po stronie pasażera z plakietką „1 of 300”.



„Audi RS 3 performance edition jest mocniejsze i szybsze niż którakolwiek z wcześniejszych wersji RS 3” – podkreśla Jadwiga Borowińska, PR Manager Audi. „Bardzo się cieszymy, że czytelnicy magazynów „Motor” i „Auto Moto” oraz internauci korzystający z serwisu magazynauto.pl docenili tego kompaktowego sportowca i że dzięki ich głosom model ten zajął pierwsze miejsce w swej kategorii. Techniczne rozwiązania, które w nim znajdziemy w pełni odzwierciedlają sportowego ducha Audi i nasze przewodnie motto: „przewaga dzięki technice”.”



Wyróżnienie zdobyte przez Audi RS 3 performance edition w plebiscycie Auto Lider 2023, to kolejny dowód uznania samochodów z czterema pierścieniami w logo przez polskich czytelników i internautów. Należy przypomnieć, że w latach ubiegłych statuetką Auto Lidera nagrodzono m.in. Audi A8, Audi A1, Audi A5, Audi RS7 Sportback, Audi S7, Audi R8, Audi R8 V10, Audi Q7, Audi R8 Spyder, Audi S8, czy Audi SQ7.

Źródło: AUDI