Aarhus ponownie zamawia autobusy elektryczne Solaris

Firma Solaris dostarczy do Aarhus 56 przegubowych autobusów elektrycznych. Operator AarBus, zarządzający transportem w tym duńskim mieście, ma w swojej flocie bateryjne modele Solarisa od zeszłego roku. Kolejne znaczące zamówienie to potwierdzenie niezawodności Urbino electric. Nie emitujące spalin autobusy zostaną dostarczone do miasta w dwóch transzach: w 2024 i 2025 roku.

Aarhus, drugie co do wielkości miasto w Danii, stawia sobie za cel posiadanie w 2030 roku transportu publicznego wolnego od paliw kopalnych. Przewoźnik AarBus potwierdził zamówienie w firmie Solaris na dostawę 56 autobusów elektrycznych, co niewątpliwie jest istotnym krokiem do osiągnięcia tego zamierzenia. Imponujące zamówienie opiewa na kwotę 37 milionów euro, a Solaris dostarczy pojazdy w dwóch transzach. 31 modeli miasto otrzyma w 2024 r., dostawa pozostałych 25 sztuk nastąpi już w 2025 r.

„Jesteśmy niezmiernie dumni z wieloletniego zaufania, jakie pokłada w nas firma AarBus. Jesteśmy przekonani, że nasze autobusy elektryczne wraz z zaawansowanym wyposażeniem będą służyć mieszkańcom Aarhus, zapewniając im wygodę, nie wpływając przy tym na środowisko. To kolejny krok w naszej misji dostarczania innowacyjnych rozwiązań transportowych, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w miastach” – powiedział Olivier Michard, Członek Zarządu Solaris Bus & Coach, odpowiedzialny za obszary Sprzedaży, Marketingu i After-Sales.

Autobusy, na które zdecydował się przewoźnik, zostaną wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania, aby zapewnić kierowcom i pasażerom komfortową i bezemisyjną podróż. Pojazdy będą zasilane energią pochodzącą z baterii Solaris High Energy. Magazyny energii o pojemności ponad 450 kWh zapewnią operatorowi duży zasięg i operacyjność w ciągu dnia. Autobusy będą ładowane poprzez złącze plug-in. Źródłem napędu będzie oś elektryczna z dwoma silnikami. System klimatyzacji zapewni pasażerom optymalne warunki termiczne wewnątrz pojazdu. Dodatkowo, w każdym z Urbino zostaną zastosowane podwójne szyby, aby jeszcze bardziej poprawić izolację termiczną autobusów.

„Fakt, że prawie podwajamy liczbę autobusów elektrycznych, oznacza, że ​​prawie 80% naszych autobusów będzie napędzanych energią elektryczną. Oczywistą zaletą jest to, że wytwarzają one mniej hałasu i że będzie to miało również duży wpływ na naszą redukcję emisji CO2 i zużycie oleju napędowego. Dlatego jest to ważny krok we właściwym kierunku, oferujący mieszkańcom Aarhus bardziej ekologiczny sposób poruszania się po gminie” – mówi Nicolaj Bang, radny ds. technologii i środowiska w Aarhus.

Współpraca firmy Solaris z AarBus trwa od 2006 roku, i do tej pory producent dostarczył do przewoźnika łącznie 227 autobusów, w tym 29 autobusów elektrycznych. Solaris jest wiodącym producentem bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego. Portfel zamówień obejmuje dziś około 3 tysięcy pojazdów bateryjnych i wodorowych, z czego ponad 2 tysiące zostało już dostarczonych i zapewnia transport mieszkańcom ponad 100 europejskich miast.