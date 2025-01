2024 – rok zmian

Rok 2024 przyniósł wiele istotnych zmian i wyzwań dla globalnej branży motoryzacyjnej. Z jednej strony zaostrzone regulacje unijne, takie jak Fit for 55 i AFIR, napędzają transformację w kierunku elektromobilności. Z drugiej, spadające zainteresowanie pojazdami elektrycznymi, rosnąca konkurencja ze strony chińskich producentów oraz wciąż niedostatecznie rozwinięta infrastruktura ładowania stanowią poważne bariery dla rozwoju tego sektora. Eksperci branży automotive podsumowują najważniejsze wydarzenia i trendy, które kształtowały rynek motoryzacyjny w mijającym roku oraz przedstawiają perspektywy na kolejne lata.

– Obecna sytuacja w branży motoryzacyjnej nie jest tak optymistyczna, jak zakładano. Choć Unia Europejska planuje wprowadzenie zakazu rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku, realizacja tego założenia stoi pod dużym znakiem zapytania. Dane wskazują, że sprzedaż samochodów elektrycznych zarówno w Europie, jak i w Polsce, nie rozwija się w tak dynamicznym tempie, jak wcześniej prognozowano. W niektórych krajach, np. w Niemczech, odnotowano nawet dwucyfrowe spadki. W 2026 roku zapowiedziano przeprowadzenie oceny postępów i skutków planowanych regulacji, co może doprowadzić do zmian w pierwotnych założeniach – mówi Tomasz Czarnecki, Neptis SA .

W 2024 roku elektryfikacja pozostawała jednym z głównych kierunków rozwoju branży motoryzacyjnej mimo znaczącego spadku sprzedaży w tym segmencie. Unijne regulacje, takie jak Fit for 55 czy Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR), wymuszają na producentach oraz państwach członkowskich UE intensyfikację działań w celu ograniczenia emisji CO2. Jednym z kluczowych założeń jest całkowite odejście od produkcji samochodów z silnikami spalinowymi do 2035 roku, choć zainteresowanie pojazdami na baterie maleje.

Zmiany dotyczące ekologicznych rozwiązań dla miast to nie tylko promocja samochodów elektrycznych, ale również zmieniające się podejście do zarządzania przestrzenią. W Polsce w 2024 roku Warszawa wprowadziła pierwszą strefę czystego transportu, ograniczając wjazd pojazdom niespełniającym określonych norm emisji spalin do wybranych obszarów miasta. Tego typu inicjatywy mają na celu redukcję zanieczyszczeń powietrza i wspieranie alternatywnych środków transportu jak lekkie pojazdy elektryczne, rowery, hulajnogi czy skutery.

Infrastruktura ładowania pozostaje jednym z głównych motorów rozwoju elektromobilności. Liczba ogólnodostępnych w Polsce punktów ładowania wzrosła do 8 184[3] , co stanowiło 43% wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Mimo to wciąż nie spełnia ona potrzeb użytkowników pojazdów elektrycznych. Ponadto sektor mikromobilności pozostaje niemal całkowicie pomijany w planach rozwoju infrastruktury.

– Obecnie trudno jest znaleźć łatwo dostępne źródła zasilania, takie jak gniazdka 230 V, które są niezbędne dla mikromobilności. Branża motoryzacyjna skupiła się głównie na rozwoju stacji szybkiego ładowania dla samochodów elektrycznych, całkowicie pomijając potrzeby mniejszych pojazdów – zauważa Maciej Płatek.

Rozwój infrastruktury wymaga inwestycji nie tylko ze strony państw, ale również sektora prywatnego. Wprowadzenie ulg podatkowych czy dotacji dla operatorów punktów ładowania mogłoby znacząco przyspieszyć ten proces.

Chińska ekspansja na europejskich rynkach