17 przegubowych autobusów z napędem mild hybrid jeszcze w tym roku na ulicach Gliwic

17 kwietnia producent Solaris Bus & Coach i przewoźnik PKM w Gliwicach podpisali umowę na zakup 17 autobusów przegubowych z napędem mild hybrid. Dostawy Solarisów Urbino 18 mild hybrid zostały zaplanowane na grudzień tego roku.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach zdecydowało o zakupie 17 niskoemisyjnych, przegubowych autobusów z napędem hybrydowym. Zakup przyjaznych dla środowiska autobusów jest związany z systematycznym odnawianiem taboru przez gliwickiego przewoźnika. Solaris Urbino 18 mild hybrid zostaną dostarczone jeszcze w 2023 roku.

Pojazdy typu mild hybrid to atrakcyjna propozycja w segmencie pojazdów niskoemisyjnych. System wykorzystany w tych autobusach bazuje na silniku spalinowym, wspomaganym przez tzw. maszynę elektryczną, która pracuje jako generator prądu. Maszyna elektryczna pozwala odciążyć pracę silnika spalinowego, co przekłada się na oszczędność paliwa oraz redukcję emisji spalin. Rozwiązanie mild hybrid bazuje na technologii rekuperacyjnej: system odzyskuje i składuje energię podczas hamowania. Pozyskana energia jest przechowywana w magazynie energii, a następnie wykorzystywana, gdy silnik jest bardziej obciążony – np. w trakcie przyspieszania. Maszyna pracuje wtedy jako silnik elektryczny. W efekcie pojazdy typu mild hybrid emitują mniej zanieczyszczeń i są bardziej przyjazne dla środowiska, a jednocześnie zapewniają znaczną elastyczność.

Przegubowe autobusy z napędem mild hybrid dla Gliwic na pokładzie przewiozą 145 pasażerów, w tym 40 na miejscach siedzących. Zamówione Solarisy będą też przystosowane do przewozu wózka dziecięcego i inwalidzkiego oraz roweru. Nowoczesne, ekologiczne autobusy będą klimatyzowane, a pasażerowie będą mogli skorzystać z ładowarek USB do urządzeń mobilnych i bezpłatnego wi-fi, zgodnie ze standardem PKM Gliwice. Ponadto w pojazdy będą wyposażone w monitoring oraz system liczenia pasażerów. Przewoźnik zdecydował się także zastosować w pojazdach tzw. alkolock, czyli system kontroli trzeźwości kierowcy.

PKM Gliwice są wieloletnim klientem Solarisa. Pierwsze Urbino zostały dostarczone do tego śląskiego miasta w 2005 roku. Od tamtej pory przewoźnik zakupił blisko 150 Solarisów, o długości 12, 15 i 18 metrów.

Autobusy Urbino z napędem mild hybrid są oferowane w sprzedaży od 2020 roku i cieszą się wśród klientów popularnością. Solaris dostarczył dotychczas 75 tego typu pojazdów, m.in. 16 Urbino mild hybrid do Glonn (Niemcy), 29 autobusów tego typu do Łodzi (Polska), 6 do Piotrkowa Trybunalskiego (Polska) oraz 4 do Wiednia (Austria).

Źródło: Solaris