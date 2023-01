Szkolenie: Czy Nowe Rekomendacje KNF zagrażają serwisom motoryzacyjnym 21.02.2023 r.

W nawiązaniu do wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego nowych „Rekomendacji dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych” serdecznie zapraszamy wszystkie grupy zawodowe, przedsiębiorców do wzięcia udziału w szkoleniu na temat wpływu rekomendacji na proces likwidacji szkód komunikacyjnych. W trakcie szkolenia dokonana zostanie analiza Nowych Rekomendacji wraz z praktycznymi wskazówkami co do ich stosowania.

Szkolenie jest adresowane do właścicieli, kadry zarządzającej oraz doradców serwisowych warsztatów samochodowych w tym ASO, którzy zdecydowali się oprzeć swoją działalność na bezgotówkowym rozliczaniu szkód z Towarzystwami Ubezpieczeń odpowiedzialnymi za szkody.

Czy Nowe Rekomendacje KNF zagrażają serwisom motoryzacyjnym

Zadnia Komisji Nadzoru Finansowego Rola i znaczenie Rekomendacji w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych Cele Rekomendacji Zakres przedmiotowy Rekomendacji Sposób ustalania wysokości odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu w przypadku zaistnienia szkody częściowej według Rekomendacji Kosztorysowa metoda rozliczania szkody Serwisowa metoda rozliczania szkody Kompleksowa usługa likwidacji szkody komunikacyjnej Części zamienne w procesie naprawczym

Rabaty i upusty w procesie likwidacji szkody

Sposób ustalania wysokości odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu w przypadku zaistnienia szkody całkowitej według Rekomendacji

Sposób ustalania wysokości odszkodowania z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego według Rekomendacji

Propozycja wynajmu samochodu zastępczego przez Ubezpieczyciela w toku postępowania mającego na celu likwidację szkody według Rekomendacji

Zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy według Rekomendacji

Ugoda według Rekomendacji

Wolne wnioski i pytania

DATA SZKOLENIA: 21.02.2023 r.

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa

GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

LICZBA OSÓB NA SZKOLENIU: 10

PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Justyna Radek Radca prawny. Jest absolwentką Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, gdzie ukończyła z bardzo dobrymi wynikami prawo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. W 2019 roku ukończyła aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach a następnie uzyskała pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego.

Specjalistka z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Na co dzień obsługuje podmioty związane z branżą motoryzacyjną. Posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych oraz dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. Autorka licznych publikacji związanych z procesem likwidacji szkód komunikacyjnych.

Interesuje się rekonstrukcją wypadków drogowych. Aktywnie uczestniczy w różnych inicjatywach mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu motoryzacji. Chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych niosących pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Każdy uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu otrzyma certyfikat.

CENA:

I OSOBA 690,00 PLN (członek PIM); II OSOBA 650,00 PLN (członek PIM)

I OSOBA 840,00 PLN (rynek serwisowy, pozostałe firmy); II OSOBA 790,00 PLN (rynek serwisowy, pozostałe firmy)

*podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera: prelekcje, certyfikat, lunch, przerwy kawowe.

Cena nie zawiera: noclegu, dojazdu, parkingu.