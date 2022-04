Startuje MiastoMisja Solaris – projekt edukacyjny dla dzieci

Solaris Bus & Coach uruchomił program edukacyjny dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu Poznania i powiatu poznańskiego. Celem akcji jest zwiększanie świadomości środowiskowej najmłodszych i zachęcanie do korzystania z komunikacji publicznej. MiastoMisja Solaris będzie jednym z głównych projektów edukacyjnych firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności w kolejnych latach. Zakończenie tegorocznej edycji projektu planowane jest na wrzesień 2022 r.

MiastoMisja Solaris to wyraz działań firmy w zakresie edukowania najmłodszych w dwóch kluczowych obszarach: korzystania z komunikacji miejskiej oraz zwiększania ich świadomości w zakresie ochrony klimatu i przyszłości współczesnych miast. Projekt w swojej pilotażowej formule został przewidziany dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu Poznania i powiatu poznańskiego. Do jego realizacji wykorzystano wiele elementów, bliskich codziennej działalności firmy: dzieci zastanowią się, jak mogą wyglądać autobusy przyszłości, poznają wiele zagadnień związanych z autobusami elektrycznymi i zostaną zachęcone do korzystania z transportu miejskiego.

„Zrównoważone, ekologiczne miasta – to cel Solarisa. Ta wizja wyznacza kierunek naszych działań już od dawna. Teraz chcemy, by zainspirowała również najmłodszych. Poprzez program MiastoMisja pokażemy dzieciom, że współczesny transport publiczny daje mnóstwo możliwości. Naszym celem jest zachęcenie najmłodszych do korzystania ze środków komunikacji miejskiej, jako najbardziej ekologicznej opcji transportu. Chcemy zainteresować uczniów nowymi technologiami przyjaznymi dla klimatu, a przede wszystkim pokazać, że przyszłość miast zależy również od nich. Ważne jest też dla nas, aby szkoły poprzez udział w programie uzyskały wymierne korzyści. Właśnie dlatego nagrodami są ekorealizacje na terenie zwycięskich placówek, o których więcej w regulaminie konkursu. W ramach pierwszej, pilotażowej edycji postanowiliśmy skoncentrować się na obszarze, z którego wywodzi się nasza firma, a więc na Poznaniu i okolicach. Liczymy na to, że w kolejnych latach będziemy mogli rozwijać te działania, zarówno jeśli chodzi o obszar jak i kolejne grupy wiekowe.” – powiedział Patryk Kawa, Członek Zarządu firmy Solaris, odpowiedzialny za obszar Human Resources.

MiastoMisja to projekt, który składa się z trzech kluczowych elementów.

KONKURS W SZKOŁACH – zgłoszenia możliwe są do 16 maja



Konkurs kreatywny organizowany w szkołach podstawowych, wśród uczniów klas 1-3, na obszarze Poznania i powiatu poznańskiego. Zadaniem konkursowym jest stworzenie projektu hipernowoczesnego autobusu, który pomoże zadbać o ekologiczne miasto. Jego wygląd, cechy i sposób poruszania się zależy od wyobraźni i kreatywności dzieci. Do wygrania atrakcyjne nagrody dla szkół: mural oczyszczający powietrze lub ogród wertykalny o właściwościach oczyszczających. Wybór zwycięzców odbędzie się dwuetapowo: podczas głosowania internetowego publiczność wyłoni finalistów, a następnie odbędą się obrady Jury, które spośród najlepszej 10-tki wytypuje 3 zwycięskie szkoły. Ogłoszenie wyników nastąpi w połowie czerwca 2022 roku.



WARSZTATY EKOEDUKACYJNE



W pierwszych 15 szkołach, które zgłoszą swoje projekty do konkursu, przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne przygotowane przez pasjonatów nauki o tematyce z zakresu transportu publicznego i elektrycznych autobusów. Materiały z warsztatów będą również dostępne do pobrania na stronie internetowej, dzięki czemu nauczyciele będą mogli je wykorzystać na własnych lekcjach.



GRA MIEJSKA DLA RODZIN



Dodatkowa atrakcja, która odbędzie się na terenie Poznania. Mogą w niej wziąć udział dzieci wraz z rodzicami, niezależnie od udziału w konkursie. Na specjalnej mapie gry znajdą się oznakowane punkty z zadaniami do wykonania, zagadkami i ciekawostkami. Dzieci będą miały okazję podróżować bezemisyjnymi autobusami miejskimi, przyswoić solidną porcję wiedzy, a także odwiedzić zielone miejsca w Poznaniu. Mapa, będąca bazą gry, będzie dystrybuowana w szkołach oraz dostępna na stronie internetowej akcji.

Szczegółowe informacje o programie oraz Regulamin konkursu znajdą Państwo pod adresem: www.MiastoMisjaSolaris.pl

Solaris Bus & Coach to największy w Europie producent autobusów bezemisyjnych. Pojazdy elektryczne, nieemitujące spalin służą na co dzień mieszkańcom wielu europejskich miast, zmieniając na lepsze oblicze transportu publicznego i aktywnie przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego.