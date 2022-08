Ekspert KIG Piotr Soroczyński: Podatek Belki w obecnym otoczeniu ekonomicznym powinien zostać zlikwidowany

„Podatek Belki”, czyli 19 proc. danina od zysków z inwestycji, powinna w obecnym otoczeniu ekonomicznym zostać zlikwidowana. Danina była wprowadzana w innej rzeczywistości gospodarczej. W tamtych czasach lokaty lub inne formy lokowania oszczędności chroniły przed inflacją (pozwalały zachować realną wartość oszczędności) i dodatkowo przynosiły pewien zysk. W tej chwili mamy mocno ujemne realne stopy procentowe i nic nie zwiastuje by mogło się to w średnim a nawet długim terminie zmienić. Nie powinno się więc utrzymywać tego opodatkowania. Weźmy dla zobrazowania tego, następujący przykład. Jedną z istotniejszy grup deponentów w bankach są osoby starsze – mające odłożoną na „czarną godzinę” pewną sumę pieniędzy np. – 20 – 30 tys. złotych. One w obecnych czasach realnie tracą z tej kwoty 2 – 3 tys. złotych rocznie. To czasem jest wyraźnie więcej niż ich emerytura za cały miesiąc, czy wręcz dwa. I w dodatku tę stratę powiększa konieczność zapłacenia tzw. „Podatku Belki”. Oczywiście trzeba pamiętać, że „Podatek Belki” miał na celu wprowadzenie pewnej równowagi w różnych formach lokowania posiadanych środków. Wtedy dochody z lokaty – bezpieczne i przynoszące sensowny zysk – opodatkowano, by nie były uprzywilejowane w stosunku do dochodów z innych form lokowania środków (choćby z założenia i prowadzenia firmy). Myśląc co zrobić z „Podatkiem Belki”, warto by przeanalizować cały system danin.