Zlot Polonezów 2021! Byliśmy tam również i my!

„Czar PRL-u” można by rzec. Polonez, Poldek, Caronez, Aciak, Borewicz, Carówka, Trapez… jakby tego samochodu nie nazywać to jeszcze na początku lat 90-tych był marzeniem milionów Polaków. Polskie auto, jedno z nielicznych i zarazem jedno z ostatnich jakie było produkowane jako typowo polskie. I to w typowej fabryce a nie montowni. Czas PRL-u minął, za czym mało kto tęskni, czas Poloneza też. Jeżeli za samą marką nie tęsknimy to za polskim samochodem na pewno…

Poniżej fotorelacja ze zlotu Polonezów w Warszawie 2021 w wykonaniu Tomasz Szydlaka (tak, ma również Poloneza) i Przyjaciół.