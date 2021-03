ZF: spadek sprzedaży, ale są długoterminowe zamówienia

W trudnych ekonomicznie warunkach firma ZF zapewniła sobie znaczące zamówienia klientów w nowych sektorach technologicznych, zabezpieczając przyszły wzrost – informuje firma w komunikacie podsumowującym 2020 rok.

W 2020 roku firma technologiczna ZF nadal koncentrowała się na transformacji w obszarze mobilności. Przykładem może być utworzenie działu ZF Electrified Powertrain Technology Division, integracja firmy Wabco, zajmującej się technologią pojazdów użytkowych, sprzedaż niezależnych rozwiązań programistycznych oraz uruchomienie nowego centrum oprogramowania. Jednocześnie pandemia koronawirusa miała wpływ na wyniki firmy ZF w 2020 roku. Sprzedaż grupy w wysokości 32,6 mld EUR była o 11 procent niższa niż w roku poprzednim, kiedy to wyniosła 36,5 mld EUR. Skorygowany EBIT wyniósł 1,0 mld EUR (2019: 1,5 mld EUR); skorygowana marża EBIT wyniosła 3,2 procent (2019: 4,1 procent). Zysk netto po opodatkowaniu wyniósł minus 741 mln EUR.

– 2020 był rokiem niejednoznacznym. Jednak wspólnie opanowaliśmy kryzys, kontynuowaliśmy transformację firmy i zapewniliśmy sobie znaczące nowe zamówienia w strategicznie ważnych obszarach przyszłych technologii – powiedział Chief Executive Officer Wolf-Henning Scheider w czwartek na dorocznej konferencji prasowej ZF.

W 2020 roku wskaźnik R&D w firmie ZF wzrósł z 7,3 do 7,7 procent w stosunku do roku 2019. Odpowiada to wydatkom na badania i rozwój w wysokości 2,5 mld EUR (2019: 2,7 mld EUR).

Na początku 2021 roku firma ZF utworzyła nową dywizję Electrified Powertrain Technology Division, która łączy konwencjonalne, hybrydowe i czysto elektryczne technologie napędowe dla samochodów osobowych.

Kluczowym elementem oferty produktowej jest falownik jako centralny komponent elektronicznego systemu zasilania. – W tym segmencie chcemy stać się liderem rynku w Europie i czołowym dostawcą na świecie – podkreśla Wolf-Henning Scheider. Do końca 2020 roku firma ZF pozyskała zamówienia na elektryczne komponenty układu napędowego o wartości sprzedaży wynoszącej 14 mld EUR w ciągu najbliższych kilku lat. Ten pozytywny trend utrzymał się w pierwszych miesiącach 2021 roku dzięki dodatkowym nowym zamówieniom.

Nowa dywizja technologii pojazdów użytkowych staje się wiodącym dostawcą systemów

Do końca tego roku firma Wabco, zajmująca się technologią pojazdów użytkowych, zostanie zintegrowana z istniejącą dywizją ZF Commercial Vehicle Technology. Firma Wabco została przejęta przez ZF 29 maja 2020 roku, a jej dane są ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za siedem miesięcy po przejęciu.

Scheider zwraca uwagę na duże postępy w procesie integracji obu firm: – Wabco z każdym dniem okazuje się coraz lepiej pasować do naszej organizacji. Rozwinęliśmy pierwsze wspólne projekty i przekształciliśmy je w zamówienia klientów. Ponadto, już teraz widzimy korzyści ze współpracy w zakresie produktów i nowych zamówień, jak również pod względem finansowym.

Oprogramowanie i komputery centralne nowymi obszarami działalności

Długoterminowa strategia ZF zakłada znaczne przyspieszenie rozwoju w obszarach elektroniki, oprogramowania i autonomicznej jazdy. Po raz pierwszy ZF oferuje również oprogramowanie, które klienci mogą nabyć niezależnie od sprzętu. W tym celu firma utworzyła Globalne Centrum Oprogramowania, aby przyspieszyć rozwój rozwiązań programistycznych i przekształcić produkty i usługi oparte na danych w dochodowe modele biznesowe. Ma to duży potencjał, ponieważ udział oprogramowania w pojeździe będzie wzrastał, a coraz więcej komponentów jest wyposażonych w czujniki, które są potencjalnymi źródłami danych. Globalne Centrum Oprogramowania ZF zaprezentowało niedawno pakiet oprogramowania pośredniego dla przemysłu motoryzacyjnego, przeznaczony dla wysokowydajnych komputerów centralnych w pojazdach nowej generacji – czytamy w komunikacie.

Oprócz oprogramowania, dużym zainteresowaniem cieszą się elementy sprzętowe – takie jak modułowy, wysokowydajny komputer ZF ProAI, ponieważ wydajne komputery centralne zastąpią w przyszłych samochodach wiele małych jednostek sterujących. Firma ZF dostarczy kilka milionów jednostek ZF ProAI globalnym producentom samochodów osobowych, jak i użytkowych.

Zmiany zatrudnienia

ZF informuje, że stopniowo dostosowuje swoje moce produkcyjne do niższego poziomu produkcji pojazdów na światowych rynkach w nadchodzących latach. Na przykład w Niemczech prawie 2 000 pracowników przyjęło odprawy i oferty przejścia na emeryturę. W ubiegłym roku firma ZF zmniejszyła ogólną liczbę miejsc pracy na całym świecie o 6 450. Dodatkowe miejsca pracy utworzono w obszarach elektromobilności, jazdy autonomicznej i rozwoju oprogramowania. Na dzień 31 grudnia 2020 roku firma ZF zatrudniała na całym świecie 153 522 pracowników (2019: 147 797). Wzrost ten wynika z około 12 000 pracowników Wabco, którzy dołączyli do firmy pod koniec maja.

Stabilna perspektywa na rok 2021

Biorąc pod uwagę spodziewane dalsze ożywienie światowej gospodarki oraz aktualne szacunki dla poszczególnych dywizji, ZF spodziewa się, że w tym roku wygeneruje sprzedaż w wysokości od 37 do 39 mld EUR. ZF oczekuje skorygowanej marży EBIT w przedziale od 4,5 do 5,5 procent; skorygowane wolne przepływy pieniężne mają wynieść od 0,8 do 1,2 mld EUR. Nie można wykluczyć, że na prognozę będą miały wpływ czynniki wynikające z pandemii Covid-19 i związanych z nią lockdownów. Obecnie, wyzwaniem są niedobory dostaw półprzewodników, które mają wpływ na całą branżę, w tym na ZF. Na tym etapie nie można jednak jeszcze ocenić ich wpływu na cały rok 2021.

Źródło: www.evertiq.pl