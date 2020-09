Zeroemisyjne, przegubowe, niskopodłogowe: 8 Solarisów Urbino 18 electric dla Szczecina

Przedstawiciele Miasta Szczecin oraz firmy Solaris Bus & Coach podpisali dziś umowę na zakup 8 autobusów bezemisyjnych Urbino 18 electric. Nowoczesne elektrobusy zostaną dostarczone do Szczecina do końca września 2021 roku. Wartość kontraktu to 32 miliony złotych.

8 Solarisów Urbino 18 electric zostanie przekazanych do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica. W przegubowych elektrykach zostaną zamontowane baterie Solaris High Power, o pojemności 182 kWh. Są to magazyny energii dedykowane do szybkiego ładowania, idealnie sprawdzają się więc w dynamicznym ruchu miejskim. Komfortową, płynną jazdę umożliwi oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami elektrycznymi. Autobusy mogą być ładowane na dwa sposoby: za pomocą wtyczki plug-in lub pantografu o mocy do 560 kW, zamontowanego na dachu pojazdu.

„Serdecznie gratuluję Miastu Szczecin tej dojrzałej, długofalowej decyzji. Szczecin dołączy tym samym do zaszczytnego grona blisko 40 polskich miast, które już dziś korzystają z transportu przyszłości. Bezemisyjny transport publiczny nabiera tempa, a kierunek ten po raz kolejny jest wybierany wspólnie z naszą firmą. To dla nas zaszczyt” – powiedział Petros Spinaris, Wiceprezes Zarządu Solarisa.

W autobusach elektrycznych, które zostaną wyprodukowane dla Szczecina, będzie zwracać uwagę bogate wyposażenie, zwiększające nie tylko komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo kierowców oraz podróżujących nimi pasażerów. Autobusy zostaną wyposażone w alkomaty, sprawdzające trzeźwość kierowcy przed uruchomieniem pojazdu. Szczególnym, nowatorskim rozwiązaniem będzie monitoring pokładowy zintegrowany z siecią miejską. Ponadto szczecińskie elektryki będzie również wyróżniało wyposażenie w panel fotowoltaiczny, zamontowany na dachu pojazdu. Panel będzie stanowił dodatkowe źródło zasilania systemu informacji pasażerskiej. Komfortową podróż zapewnią również klimatyzacja całopojazdowa, ogrzewanie elektryczne i dostęp do pokładowego wifi.

Dodatkowo przeznaczone do Szczecina Urbino 18 electric zostaną wyposażone w oprogramowanie eSConnect. Jest to autorski system zarządzania flotą autobusów zaprojektowany przez interdyscyplinarny zespół ekspertów firmy Solaris. eSConnect umożliwia optymalne ich wykorzystanie i serwisowanie, a wśród wielu swoich funkcjonalności można wymienić m.in. monitorowanie floty autobusów w czasie rzeczywistym i parametrów technicznych pojazdów.

Współpraca Szczecina z firmą Solaris sięga roku 2004. W okresie 16 lat producent dostarczył tam ponad 150 autobusów o długości 10, 12 i 18 metrów, zarówno z silnikami spalinowymi, jak i hybrydowymi. Najnowsze zamówienie jest pierwszym dotyczącym autobusów elektrycznych.