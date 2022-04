Marzec był najgorszymmiesiącem dla producentów aut od co najmniej 30 lat. To już 9. z rzędu miesiąc spadku sprzedaży nowych samochodów w Europie. Wg. danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) w ubiegłym miesiącu w Europie zarejestrowano 1,13 mln nowych samochodów, czyli o 19 % mniej, niż rok wcześniej. To najgorszywynik marca od 1990 r. kiedy to zaczęto rejestrować statystyki.