Zakopane rozwija ekologiczny transport miejski z bezemisyjnymi Urbino 12 electric

Zakopane zdecydowało o zakupie trzech Urbino 12 electric od firmy Solaris. Nowoczesne autobusy, w pełni napędzane energią elektryczną, trafią do stolicy Tatr w ciągu roku od podpisania umowy. Kontrakt obejmuje także dostawę dwóch ładowarek zajezdniowych, dwóch stacji pantografowych oraz ładowarki mobilnej. Wartość kontraktu wynosi blisko 12 mln złotych.

Trzy autobusy Solaris Urbino 12 electric trafią do Gminy Miasto Zakopane na drodze postepowania przetargowego. To nowoczesne elektrobusy, w pełni bezemisyjne w miejscu użytkowania. Doskonale sprawdzają się w centrach metropolii, ale także w mniejszych miejscowościach. Wybrane przez Zakopane pojazdy to jedne z najpopularniejszych modeli w portfolio Solarisa. O ich zaletach przekonali się już pasażerowie kilkudziesięciu europejskich miast.

„Zakopane to jedno z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w Polsce. Bardzo się cieszymy, że kolejne elektryczne pojazdy Solarisa będą służyć zarówno jego mieszkańcom, jak i gościom. Jesteśmy dumni z tego, że to właśnie nasze rozwiązania przyczyniają się do stworzenia bezemisyjnego systemu transportu publicznego w tej wyjątkowej lokalizacji” – powiedział Petros Spinaris, Członek Zarządu firmy Solaris, odpowiedzialny za obszar Sprzedaży, Marketingu i After Sales.

„Jednym z działań mających na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności są inwestycje w komunikację miejską, mające dać alternatywę podróżnym oraz zachęcić ich do pozostawiania samochodów na obrzeżach Zakopanego i korzystania z szerokiej oferty przewozowej” – zaznaczył Leszek Dorula Burmistrz Miasta Zakopane.

Autobusy, które trafią do Zakopanego, będą wyposażone w nowoczesne baterie Solaris High Energy o pojemności ponad 350 kWh. Są to baterie o dużej gęstości energii, co w połączeniu z funkcją ładowania pantografowego sprawia, że pojazdy mogą kursować przez cały dzień na trasie, bez konieczności długich postojów. Ładowanie zakopiańskich elektryków odbywać się będzie za pomocą złączy plug-in oraz pantografu zamontowanego na dachu pojazdu. Urbino 12 electric zamówione przez Gminę Miasto Zakopane charakteryzować się będą najnowocześniejszymi rozwiązaniami w zakresie wspierania pracy kierowcy. Dzięki systemom MobilEye oraz MirrorEye wyeliminowane zostaną problemy tzw. martwego pola, a także ograniczenia widoczności, spowodowane zamarzaniem czy zaparowywaniem lusterek bocznych. W górskim ukształtowaniu terenu i surowym, zmiennym klimacie Podhala zapewnienie kierowcy maksymalnego pola widzenia ma szczególne znaczenie.

Pasażerowie nowoczesnych elektryków będą mogli korzystać z wtyczek USB umieszczonych przy siedzeniach, systemu informacji pasażerskiej oraz biletomatów. We wnętrzach pojazdów, specjalnie z myślą o turystach, znajdą się także uchwyty na rowery, a w sezonie zimowym montowane będą stelaże na narty. Nowością w autobusach będą również drugie i trzecie drzwi pojazdu, które będą się otwierać na zewnątrz, co ułatwi przepływ pasażerów w wysokim sezonie turystycznym.

Historia współpracy Solarisa ze stolicą Tatr sięga 2013 roku, kiedy to w Zakopanym testowany był elektryczny Urbino. Pojazd kursował m.in. na trasie do Morskiego Oka i do Kuźnic. W 2016 roku, w ramach umowy z firmą TESKO, Solaris dostarczył do Zakopanego cztery Urbino 8,9 LE. Te najkrótsze spośród niskoemisyjnych Solarisów przeznaczone zostały do obsługi pierwszych w historii miasta regularnych linii miejskich.