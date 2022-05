Zakład IVECO w Valladolid uznany za wzorzec Przemysłu 4.0 w Hiszpanii w plebiscycie Factories of the Future Awards 2022

Zakład IVECO w Valladolid, w którym powstają zarówno podwozia pod zabudowę do lekkich Daily, jak i kabiny do ciężkich IVECO S WAY, otrzymał nagrodę „Tecnalia al Liderazgo” za transformację cyfrową zakładu przemysłowego.



Nagrody dla fabryk przyszłości Factories of the Future Awards przyznawane są za innowacyjność i pozycję lidera w przemyśle.



Fabryka IVECO w Valladolid została wyróżniona za innowacyjność, jakość i ciągłe doskonalenie, otrzymując nagrodę, która po raz kolejny uznaje zakład za wzorzec Przemysłu 4.0 w Hiszpanii. Decyzją jury plebiscytu Factories of the Future Awards 2022 organizowanego przez Advanced Factories fabryka zwyciężyła w głównej kategorii „Lider w transformacji cyfrowej zakładu przemysłowego” za swój projekt pt. „Efektywna transformacja w 4 etapach: idealny model (wzorzec), pomiar strat, poprawa konkurencyjności i aplikacje maksymalnego zwrotu”.



„Advanced Factories jest w Europie Południowej punktem odniesienia w dziedzinach automatyki, robotyki i cyfryzacji. W celu wspierania transformacji naszego ekosystemu biznesowego oraz zwiększania widoczności przełomowych pomysłów doceniliśmy fabrykę IVECO w Valladolid za zaangażowanie na rzecz wdrażania zaawansowanych technologii w kontekście zakładów przemysłowych. Oceniliśmy w szczególności związek między środowiskiem cyfrowym a zespołem ludzkim we wspieraniu poszczególnych zidentyfikowanych etapów udoskonalania w celu wyeliminowania dużych strat w fabryce i zwiększeniu konkurencyjności – co jest w dużym stopniu zbieżne z ideami promowanymi przez Advanced Factories” – powiedział Óscar Iñigo, członek jury i dyrektor Kongresu Industry 4.0 organizowanego pod auspicjami Advanced Factories.



José Manuel Jaquotot, dyrektor zakładów IVECO w Valladolid, który odbierał nagrodę podczas uroczystej gali w Barcelona International Convention Centre, podziękował „całemu zespołowi w Valladolid za dobrą pracę przez ostatnie lata. Jest to dopiero początek nowej ery w dziedzinie produkcji. Fabryka w Valladolid od wielu lat kładzie nacisk na cyfryzację wszystkich procesów, a otrzymanie tego wyróżnienia to dla nas wielki zaszczyt. Motywuje nas to do dalszego wdrażania naszego planu transformacji cyfrowej oraz automatyzacji najważniejszych procesów, co obejmuje zwiększenie ergonomii, identyfikowalność i system wizyjny w kontroli jakości, zaawansowaną obsługę serwisową maszyn, zależną od warunków pracy oraz udoskonalenia i automatyzację w logistyce, co jest kluczowe dla doskonalenia w naszej branży.

IVECO Valladolid: droga do Przemysłu 4.0

Wybudowana w 1955 roku fabryka w Valladolid została nabyta przez IVECO 13 września 1990 roku, z chwilą rozpoczęcia produkcji gamy Daily. Wcześniej była własnością takich firm, jak FADA, SAVA i w końcu Pegaso.



Fabrykę IVECO w Valladolid uznaje się za jeden z czołowych zakładów przemysłu motoryzacyjnego w regionie Kastylia i León. Zawdzięcza to swojemu duchowi innowacji, który uczynił ją globalnym wzorcem Przemysłu 4.0. Polityka ciągłego doskonalenia pozwala podnosić efektywność, jakość i zdolności adaptacyjne, przy jednoczesnym promowaniu innowacyjności wśród załogi.



W 2019 r. zakład w Valladolid osiągnął najwyższy, „złoty” poziom przemysłowej innowacyjności w programie World Class Manufacturing. Nagroda została przyznana w uznaniu znaczących postępów pod względem jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa oraz innowacyjności procesów produkcyjnych.



IVECO

IVECO jest marką Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO projektuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę lekkich, średnich i ciężkich pojazdów użytkowych, ciężarówek terenowych oraz pojazdów do zastosowań terenowych.

Gama produktów marki składa się z Daily, pojazdu z segmentu w przedziale 3,3 – 7,2 tony, Eurocargo od 6 do 19 ton oraz, w segmencie ciężkim powyżej 16 ton, gamy IVECO WAY z pojazdem drogowym IVECO S-WAY, IVECO T-WAY do zadań w ciężkim tereniei IVECO X-WAY do lekkich misji terenowych. Ponadto marka IVECO Astra produkuje terenowe samochody ciężarowe, wozidła sztywnei przegubowe oraz pojazdy specjalne.

IVECO zatrudnia na całym świecie blisko 21 000 osób. Zarządza zakładami produkcyjnymi w 7 krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceaniii Ameryce Łacińskiej, gdzie produkuje pojazdy wyposażone w najnowsze zaawansowane technologie. 4200 punktów sprzedaży i serwisuw ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne wszędzie tam, gdzie pojazd IVECO pracuje.

