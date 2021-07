Z teczki szkodowej Tomka. Wspólne działania

Jak ważne jest uzupełnianie wiedzy z zakresu likwidacji szkód, przy tak wymagającym obecnym rynku, to wie chyba każdy. I nie ma miejsca na półśrodki, bo albo wiesz o czym mówisz albo staniesz się pożywką dla swoich przeciwników. Dlatego też współczesny warsztatowiec to obecnie: mechanik, ekonomista, prawnik, a na co dzień także partner, ojciec, mąż. I jak na to wszystko znaleźć czas? No zawsze można wstawać 24 godziny wcześniej….. Choć i tak nie wiem czy to pomoże. Ale do brzegu.

Dla mojej skromnej osoby 10 czerwca 2021 roku był bardzo ważnym dniem. Przy pomocy radcy prawnego Justyny Radek oraz Polskiej Izby Motoryzacji udało się przeprowadzić pierwsze szkolenie dla profesjonalnych pełnomocników – adwokatów oraz radców prawnych, z zakresu aspektów technicznych w likwidacji szkód komunikacyjnych. Świetna, mocno zaangażowana grupa okazała się rewelacyjnymi słuchaczami, ale i seminarzystami. Interakcja grupy jest bardzo istotna, o czym przekonałem się podczas całodziennego szkolenia jako prowadzący. Nowe bardzo dla mnie ważne doświadczenie życiowe. Zakres materiału dość obszerny jak się okazało, jednak grupa słuchaczy niezwykle wymagająca. Ponadto byłem mile zaskoczony ponieważ znaczną część słuchaczy stanowiły kobiety. Niezwykle to było miłe i budujące. Świetnie czuję się wśród ludzi, którzy powiększają swoje horyzonty, uzupełniają zaplecze wiedzy, tak aby synonim od słowa Mecenas zabrzmiał tutaj z całą dumą, bo to przecież patron, opiekun. W mojej ocenie szkolenie było potrzebne, a nad kolejnymi odsłonami z Mecenas Radek i Polską Izbą Motoryzacji już pracujemy.

Lipiec 2021 roku, będzie na pewno dynamiczny i pomimo okresu wakacyjnego nie będziemy leżakować na plaży. Żadnej plaży. I tak 13 lipca rozpoczynamy od szkolenia z likwidacji szkód komunikacyjnych, obejmującego zakres aspektów technicznych oraz formalnych, do tego nowelizacja programu szkolenia o panel poświęcony ….. „czarnym skrzynkom” w samochodach. Bo pierwsze odmowy wypłat odszkodowań po ich odczycie już się pojawiają….. Ale 14 i 15 lipca będzie należał do eksperta Polskiej Izby Motoryzacji, Kamila Radziejewskiego. A to wszystko w malowniczej „Rezydencji” w Białej. Bardzo blisko drogi szybkiego ruchu, niedaleko Częstochowy, ze świetnym zapleczem technicznym oraz …. kuchnią.

No ale to nie wszystko, bo już 22 lipca 2021 roku, w tym samym miejscu zapraszamy przedstawicieli wszystkich branż na ogólnopolskie konsultacje dot. nowelizacji Wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie likwidacji szkód komunikacyjnych. Wspólnie z Waldemarem Mrówczyńskim oraz Łukaszem Szaramą, z ramienia PIM-u wskazani zostaliśmy jako przedstawiciele do prac nad nimi. Ale chcielibyśmy usłyszeć co ma do powiedzenia branża by móc przekazać ten głos dalej. Moim skromnym zdaniem na sali nie powinno być nikogo bez tekstu wytycznych.

Ale to nie koniec….. Likwidacja szkód komunikacyjnych to branża pomocy drogowych, niezwykle ważna, niezwykle potrzebna, ale i niezwykle niedoceniana przez, a jakże ubezpieczycieli. Na 29 lipca 2021 roku, również w Białej planujemy organizacje spotkania z branżą w skali ogólnopolskiej. Mamy pewne pomysły, może najwyższy czas je wspólnie zacząć wdrażać? Jak to mówią…..”W kupie siła”. Dopóki nie skonsolidujemy działań, nie zadaniujemy ludzi, nie zadbamy o prawidłowość i poprawność działań, nasz głos słyszalny nie będzie…..

Ja ze swojej strony, wraz z Przyjaciółmi z branży przygotowujemy plan działań na sierpień, by kroku nie zwalniać. W naszych szeregach mamy wielu świetnych fachowców i powinniśmy korzystać z chęci do pracy.

Cóż więcej napisać mogę ? Do zobaczenia !