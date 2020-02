„Your Truck Your Way”: nowa inicjatywa w mediach społecznościowych dla fanów IVECO

Celem inicjatywy jest aktywizacja szerszej społeczności IVECO oraz przybliżenie sylwetek kierowców i ich życia w drodze, poprzez udostępnianie kreatywnych prezentacji samochodów IVECO S‑Way

Turyn, 12 lutego 2020 r.

IVECO prezentuje dziś „Your Truck Your Way” — nową inicjatywę w mediach społecznościowych, w ramach której entuzjaści samochodów IVECO S‑WAY mogą udostępniać zdjęcia swoich spersonalizowanych pojazdów na stronach marki na Facebooku i Instagramie. Na zakończenie inicjatywy członkowie społeczności IVECO będą mogli głosować na najlepsze projekty. Uruchamiając tę akcję, IVECO po raz kolejny pragnie umieścić kierowców w centrum zainteresowania — zgodnie z założeniami zrealizowanymi już w kampanii towarzyszącej premierze modelu. Tym razem firma chciałaby przybliżyć życie kierowców w drodze oraz zaoferować im możliwość zaprezentowania kreatywności w wyróżnianiu się z tłumu poprzez personalizację pojazdu.

Thomas Hilse, prezes marki IVECO, powiedział: „Inicjując tę akcję, dajemy dojść do głosu pasji kierowców, którzy wyrażają ją poprzez niezwykłe pomysły na personalizację swoich towarzyszy podróży. Chcemy umożliwić im podzielenie się kreatywnymi projektami z całą społecznością kierowców ciężarówek, a także zobaczyć jak samochody IVECO S‑WAY wyróżniają się na drodze, dzięki stworzonym przez nich niepowtarzanym wersjom specjalnym”.

Inicjatywa będzie promowana za pomocą publikowanych na kanałach marki w mediach społecznościowych materiałów wideo z udziałem ambasadorów IVECO z całej Europy. Pierwszym ambasadorem inicjatywy „Your Truck Your Way” będzie Michele Perrotti, włoski klient znany ze swojej kreatywności w personalizacji samochodów ciężarowych IVECO. Ostatnio zaprezentował on samochód IVECO S‑Way „Gladiator”, ozdobiony grafiką nawiązującą do słynnego kinowego przeboju. Postanowił w ten sposób podkreślić determinację, nieustępliwość i siłę, czyli cechy charakteryzujące zarówno jego firmę transportową Autotrasporti Perrotti, jak i najnowszy model IVECO.

Nowa kabina IVECO S‑Way została zaprojektowana w unikatowy sposób, z myślą o kierowcy i jego potrzebach, co znalazło uznanie w oczach jury przyznającego prestiżową iF Design Award 2020. Kabina pojazdu jest doskonałym tłem dla klientów, którzy chcieliby stworzyć kreatywne i równie fantastyczne personalizacje jak „Gladiator” Michele Perrottiego.

